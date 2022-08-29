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Политика
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ЕСПЧ возобновляет рассмотрение жалоб против Украины

ЕСПЧ возобновляет рассмотрение жалоб против Украины
Здание ЕСПЧ в Старбурге. Фото: Depositphotos

Европейский суд по правам человека решил пересмотреть меры, примененные в отношении дел, связанных с Украиной, введенные после агрессии России против нее, и вернуться в некоторых аспектах к нормальному рассмотрению таких дел уже с 1 сентября. Об этом говорится в сообщении суда.

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Так, будет возобновлена, насколько это возможно, исходящая переписка с заявителями, а на сайте суда будет публиковаться общая информация, адресованная всем заявителям.

"Рассмотрение дел будет возобновлено, и для ожидающих рассмотрения дел будут установлены новые сроки с учетом, насколько это возможно, возможностей сторон для эффективного реагирования. Уведомление и публикация решений и постановлений возобновятся постепенно", - сообщили в ЕСПЧ.

Указано, что изменения коснуться дел, в которых Украина является как государством-заявителем, так и ответчиком.

Напомним, что ЕСПЧ еще 2 марта по требованию властей самой Украины прекратил рассмотрение всех дел против нее "до дальнейшего уведомления". Такой шаг был дополнительно подтвержден решением суда от 31 марта.

В то же время заявления о принятии временных мер в отношении Украины в течение полугода продолжали обрабатываться в обычном режиме. В ЕСПЧ при этом добавляют, что применение этих мер "будет регулярно пересматриваться в свете развития ситуации" в Украине.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тимофей Беспятов