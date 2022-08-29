ЄСПЛ поновлює розгляд скарг проти України

Європейський суд з прав людини вирішив переглянути заходи, вжиті щодо справ, пов'язаних з Україною, запроваджені після агресії Росії проти неї, та повернутися в деяких аспектах до нормального розгляду таких справ уже з 1 вересня. Про це йдеться у повідомленні суду.

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Так, буде відновлено, наскільки це можливо, вихідне листування із заявниками, а на сайті суду публікуватиметься загальна інформація, адресована всім заявникам.

"Розгляд справ буде відновлено, і для справ, що очікують розгляду, будуть встановлені нові терміни з урахуванням, наскільки це можливо, можливостей сторін для ефективного реагування. Повідомлення і публікація рішень і постанов відновляться поступово", - повідомили в ЄСПЛ.

Зазначено, що зміни стосуватимуться справ, у яких Україна є як державою-заявником, так і відповідачем.

Нагадаємо, що ЄСПЛ ще 2 березня на вимогу влади самої України припинив розгляд усіх справ проти неї "до подальшого повідомлення". Такий крок було додатково підтверджено рішенням суду від 31 березня.

Водночас, заяви про вжиття тимчасових заходів щодо України протягом півроку продовжували оброблятися у звичайному режимі. У ЄСПЛ при цьому додають, що застосування цих заходів "регулярно переглядатиметься у світлі розвитку ситуації" в Україні.

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