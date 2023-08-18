ГБР сообщило Киве о новом подозрении: тот частично согласился

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны бывшему депутату Верховной Рады от запрещенной ныне "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илье Киве.

Как говорится в сообщении бюро, следствие установило, что экс-депутат продолжает распространять среди населения антиукраинскую пропагандистскую информацию: в своих многочисленных публикациях он создавал для общественности образ врага из действующих украинских властей, которых якобы нужно сдерживать от агрессии.

"Он активно нагнетал антивластные настроения в украинском обществе и оправдывал захватническую войну РФ против Украины. Кива героизировал и оправдывал любые военные действия россиян, а также "подстрекал" украинскую аудиторию против патриотически настроенных соотечественников, а российскую - против украинцев", - говорится в сообщении.

В ГБР отмечают, что экс-нардеп пропагандировал целесообразность разрешения "противоречий" с применением военной силы, а именно масштабного использования Вооруженных сил РФ на территории Украины.

Ему вменяют часть 3 статьи 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные лицом, являющимся представителем власти, либо повторно, либо организованной группой, либо с использованием средств массовой информации) и статью 436 Уголовного кодекса (публичные призывы к агрессивной войне или к развязыванию военного конфликта).

Сам Кива, реагируя на эту новость в своем Telegram-канале, подтвердил, что действительно призывает украинцев "восстать и свергнуть предателей во власти, которые спровоцировали этот геноцид славянских народов", однако не согласился с квалификацией относительно призывов к войне, поскольку якобы "ищет мира для своего украинского народа".

В то же время он заявил, что украинский президент Владимир Зеленский "заслуживает смерти", что теоретически может быть расценено как угроза убийством в отношении государственного деятеля (статья 346 УК).

Напомним, что еще в мае 2022 года ГБР сообщило, что завершило расследование дела №4202000000000461, открытого против Кивы еще 12 марта 2020 года. Его передали в суд.

Экс-депутату инкриминировали часть 3 статьи 110 (посягательство на территориальную целостность Украины, приведшее к гибели людей или другим тяжким последствиям), часть 1 статьи 111 (госизмена), часть 2 статьи 436-1 (распространение представителем власти коммунистической или нацистской символики) статьи 109 (действия представителя власти, направленные на свержение конституционного строя) УК.

Кроме того, была добавлена и статья 436 УК (пропаганда войны), которой не было в подозрении Киве, составленном в начале марта этого года, спустя два года после начала расследования.

Отметим, что 15 марта 2022 года Рада 335 голосами лишила Киву депутатского мандата: тогда было сообщено, что он сам подал заявление о сложении полномочий. Ныне же Кива живет в России и продолжает вести активную медиа-деятельность.