ДБР повідомило Киві про нову підозру: той частково погодився

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни колишньому депутату Верховній Раді від забороненої нині "Опозиційної платформи - За життя" Іллі Киві.

Як ідеться у повідомленні бюро, слідство встановило, що ексдепутат продовжує розповсюджувати серед населення антиукраїнську пропагандистську інформацію: у своїх численних публікаціях він створював для громадськості образ ворога з чинної української влади, яку нібито потрібно стримувати від агресії.

"Він активно нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві й виправдовував загарбницьку війну РФ проти України. Кива героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян, а також "підбурював" українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців", - йдеться у повідомленні.

В ДБР зазначають, що екснардеп пропагував доцільність вирішення "суперечностей" із застосуванням воєнної сили, а саме масштабного використання Збройних сил РФ на території України.

Його підозрюють за частиною 3 статті 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації) та статтею 436 Кримінального кодексу (публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту).

Сам Кива, реагуючи на цю новину у своєму Telegram-каналі, підтвердив, що дійсно закликає українців "повстати та повалити зрадників у владі, які спровокували цей геноцид слов'янських народів", однак не погодився з кваліфікацією щодо закликів до війни, оскільки нібито "шукає миру для свого українського народу".

Натомість він заявив, що український президент Володимир Зеленський "заслуговує на смерть", що теоретично може бути розцінене як погроза вбивством щодо державного діяча (стаття 346 КК).

Нагадаємо, що ще в травні 2022 року ДБР повідомило, що завершило розслідування справи №4202000000000461, відкритої проти Киви ще 12 березня 2020 року. Її передали до суду.

Ексдепутату інкримінували частину 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків), частину 1 статті 111 (держзрада), частину 2 статті 436-1 (розповсюдження представником влади комуністичної чи нацистської символіки) та частину 3 статті 109 (дії представника влади, спрямовані на повалення конституційного устрою) КК.

Крім того, було додано і статтю 436 КК (пропаганда війни), якої не було в підозрі Киві, складеній на початку березня цього року, через два роки після початку розслідування.

Зазначимо, що 15 березня 2022 року Рада 335 голосами позбавила Киву депутатського мандату: тоді було повідомлено, що той сам подав заяву про складання повноважень. Наразі Кива живе у Росії та продовжує вести активну медіа-діяльність.