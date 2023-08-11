ГБР выяснило, что здание в центре Одессы принадлежит россиянину: ОГП заблокировал его возвращение Украине

Следователи Государственного бюро расследований выяснили, что исторический памятник архитектуры в центре г. Одессы – на Приморском бульваре, 7, – был выведен из собственности государства в пользу компании, где основателем был гражданином российской федерации Рамиль Шайдуллин. Накануне передачи указанного производства в суд Офис генпрокурора срочно изменил подследственность по делу, чем фактически заблокировал возвращение украинского имущества государству, пишет "Апостроф".

"Досудебное расследование в уголовном производстве об изменении владельцев дома на Приморском бульваре, 7 с августа 2021 года осуществляло ГБР. Однако впоследствии, по решению прокурора первого отдела процессуального руководства по соблюдению законов ГБР Москаленко Владимира Ивановича, дело неожиданно перебросили в Нацполицию. Из того времени, производство замерло, и никаких дальнейших мер по возвращению исторического здания государству и одесситам не происходит", - пишет издание.

Указывается, что следователями ГБР установлено, что должностные лица ГП "Одессавнештранс" в составе организованной преступной группы совместно с должностными лицами Министерства экономики и по вопросам европейской интеграции Украины и с другими субъектами хозяйствования не государственной формы собственности в период 2003-2015 годов растратили государственного имущества, а именно объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу – г. Одесса, ул. Приморский бульвар, 7 путем злоупотребления своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах.

Сумма ущерба, нанесенная преступными действиями организованной группы лиц составляет более 500 млн грн, говорится в расследовании.

В результате преступления, здание 7 на Приморском Бульваре в г. Одессе (памятник архитектуры национального значения) сначала оказалось в собственности компаний, связанных с бывшим депутатом Одесского горсовета, а ныне разыскиваемым Интерполом беглецом Русланом Тарпаном.

В конце концов, после серии судебных решений, почему-то так и не обжалованных со стороны правоохранительных органов Украины, комплекс одесских исторических зданий, общей площадью более 1000 м.кв, перешел в собственность компании ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ", указывает издание.

"ООО "ГРАНД ОТЕЛЬ", в свою очередь, принадлежит Руслану Тарпану совместно с гражданином россии Рамилем Шайдуллиным.

Им обеим принадлежат действительно три компании в Одессе, еще "Компас Проект" и "Квартал Руссова".

Везде участником фирм является ООО "Инкор-Групп" Тарпан и сам россиянин Шайдуллин.

В общем, передача производства о завладении зданием на Приморском бульваре, 7 из ГБР в органы полиции, инициированная прокурором Владимиром Москаленко, не имеет под собой законных оснований, и может быть совершена в сговоре с самим Тарпаном, чтобы "похоронить" дело, предполагают в ГБР", - пишет "Апостроф".

Напомним, что бывший депутат одесского горсовета Руслан Тарпан, кроме всеукраинского розыска, также объявлен в розыск Интерполом. Кроме того, Украина требует его экстрадиции из Арабских эмиратов.

И Руслан Тарпан и его российский бизнес-партнер Рамиль Шайдуллин являются фигурантами базы "Миротворец", как "подозреваемые в связях с российской ФСБ и диверсантами".