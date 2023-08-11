ДБР з’ясувало, що будівля у центрі Одеси належить росіянину: ОГП заблокував її повернення Україні

Слідчі Державного бюро розслідувань з’ясували, що історична пам’ятка архітектури у центрі м.Одеси - на Приморському бульварі, 7, - була виведена із власності держави на користь компанії, де засновником був громадянином російської федерації Раміль Шайдуллін. Напередодні передачі вказаного провадження до суду, Офіс генпрокурора терміново змінив підслідність у справі, чим фактично заблокував повернення українського майна державі, пише "Апостроф".

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні про зміну власників будинку на Приморському бульварі, 7 із серпня 2021 року здійснювало ДБР. Однак згодом, за рішенням прокурора першого відділу процесуального керівництва за додержанням законів ДБР Москаленко Володимира Івановича, справу неочікувано перекинули у Нацполіцію Одеської області. З того часу, провадження завмерло, і жодних подальших заходів з метою повернення історичної будівлі державі та одеситам не відбувається", - пише видання.

Вказується, що слідчими ДБР встановлено, що службові особи ДП "Одесазовніштранс" у складі організованої злочинної групи спільно з посадовими особами Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та з іншими суб’єктами господарювання не державної форми власності у період 2003-2015 років вчинили розтрату державного майна, а саме об’єктів нерухомого майна, розташованих за адресою – м.Одеса, вул. Приморський бульвар, 7 шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Сума збитків, що завдана злочинними діями організованої групи осіб становить понад 500 млн грн, йдеться в розслідуванні.

Внаслідок злочину, будівля 7 на Приморському Бульварі в м. Одесі (пам’ятка архітектури національного значення) спочатку опинилася у власності компаній, які пов’язані з колишнім депутатом Одеської міськради, а нині розшукуваним Інтерполом утікачем Русланом Тарпаном.

Врешті, після серії судових рішень, які чомусь так і не були оскаржені збоку правоохоронних органів України, комплекс одеських історичних будівель, загальною площею понад 1000 м.кв, перейшов у власність компанії ТОВ "ГРАНД ОТЕЛЬ", вказує видання.

"ТОВ "ГРАНД ОТЕЛЬ", своєю чергою, належить Руслану Тарпану спільно з громадянином росії Рамілем Шайдулліним.

Їм обидвом належать насправді три компанії в Одесі, ще "Компас Проект" і "Квартал Руссова".

Скрізь учасником фірм є ТОВ "Інкор-Групп" Тарпан та власне сам росіянин Шайдуллін.

Загалом, передача провадження про заволодіння будівлею на Приморському бульварі, 7 із ДБР до органів поліції, ініційована прокурором Володимиром Москаленко немає під собою законних підстав, і може бути вчинена у змові з самим Тарпаном, аби "поховати" справу, припускають у ДБР", - пише "Апостроф".

Нагадаємо, що колишній депутат одеської міськради Руслан Тарпан, окрім всеукраїнського розшуку також оголошений у розшук Інтерполом. Крім того, Україна вимагає його екстрадиції з Арабських еміратів.

І Руслан Тарпан і його російський бізнес-партнер Раміль Шайдуллін є фігурантами бази "Миротворець", як особи "що підозрюються у зв’язках з російською ФСБ та є диверсантами".