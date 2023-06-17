"Главный аутсайдер открытых торгов Минобороны пытается их сорвать через суд", — Яровая

Лишь по 16 областям на открытых торгах через Prozorro на поставку питания армии удалось сэкономить 3,252 млрд грн. Однако компания, предоставившая самую высокую цену на торгах и ни одной копейкой не уступившая, через суд пытается сорвать результаты тендеров.

Об этом сообщила волонтер и член Общественного антикоррупционного совета Минобороны Дана Яровая.

"Мы только на 16 областях сэкономили 3 миллиарда 252 миллиона средств. Я каждый день сижу на голове у всех и стараюсь, чтобы согласование договоров ускорить, и они были подписаны своевременно. И здесь на арену выходят участники торгов. Один из участников, давший на торгах самую высокую цену и ни копейкой не уступивший, и занял последнее место по ценовому предложению, и начинает засыпать исками административный суд г. Киева по разным контрагентам. Юристы министерства обороны бегают по судам в миле. Работа коллегиального органа почти заблокирована. Каждый день появляются новые иски от одного и того же истца с самым большим предложением на абсолютно разных контрагентов", - сообщает волонтер.

Как ранее сообщал правозащитник и общественный активист Александр Аронец, речь идет о компании "Трейд Гранит Инвест", связываемой с подследственным НАБУ бизнесменом Андреем Адамовским.

"Что самое смешное в этой истории, что до этого самого поставщика и его документов мы добрались только сегодня. Так получилось, что по одной области мы до него дошли. Так вот. В поданных им документах не только ошибки, которые не приведут к срыву поставок, а грубые ошибки, даже электронное подписание документов они не освоили. Здесь хочу зафиксировать умеренный оптимизм со стороны Министерства обороны по ускорению подписания договоров. Но и высокая степень обеспокоенности такими судебными исками", - продолжает Дана Яровая.

Член Общественного антикоррупционного совета Минобороны отмечает, что суды отказываются рассматривать иски относительно открытых тендеров.

"Кстати, надо отдать должное, у некоторых судей хватает здравого смысла отказывать в рассмотрении исков, вероятно инстинкт самосохранения сказывается. А розовым пони, скачущим по суду от судьи к судье с такими исками, не имея никакого шанса стать победителем, или желающим через суд отсудить ту область, которая им нравится больше, хочу сказать следующее. Ибо ни я, ни мои коллеги, ни общество, а тем более армия, не простит вам того, что вы сейчас делаете. Срываете питание армии. Хочу напомнить, что сейчас вы делаете только одно, вы сейчас подрываете обороноспособность армии своими действиями. А это уже уголовная ответственность. Кстати, на те же сэкономленные средства можно абсолютно спокойно купить зимнюю одежду, на которую сейчас средств нет", - заключает Дана Яровая.

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