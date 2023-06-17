"Головний аутсайдер відкритих торгів Міноборони намагається їх зірвати через суд", - Яровая

Лише по 16 областях на відкритих торгах через Prozorro на постачання харчування армії вдалося зекономити 3,252 млрд грн. Однак компанія, яка надала найвищу ціну на торгах і жодною копійкою не поступився, через суд намагається зірвати результати тендерів.

Про це повідомила волонтерка та членкиня Громадської антикорупційної ради Міноборони Дана Яровая.

«Ми тільки на 16 областях зекономили 3 мільярди 252 мільйони коштів. Я кожного дня сиджу на голові у всіх і намагаюсь, щоб погодження договорів пришвидчити, та вони були підписані своєчасно. І тут, на арену виходять учасники торгів. Один з учасників, який дав на торгах найвищу ціну і жодною копійкою не поступився, та зайняв останнє місце по ціновій пропозиції, та починає засипати позовами адміністративний суд м. Києва по різним контрагентам. Юристи міністерства оборони бігають по судах в милі. Робота колегіального органу майже заблокована. Кожного дня з’являються нові позови від одного й того самого позивача з самою великою пропозицією на абсолютно різних контрагентів», - повідомляє волонтерка.

Як раніше повідомляв правозахисник та громадський активіст Олександр Аронець, мова йде про компанію «Трейд Граніт Інвест», яку пов’язують з підслідним НАБУ бізнесменом Андрієм Адамовським.

«Що саме смішне в цій всій історії, що до цього самого постачальника та його документів ми добрались тільки сьогодні. Так вийшло, що по одній області ми до нього таки дійшли. Так ось. В поданих ним документах не те що помилки, які не призведуть до зриву постачань, а грубі помилки, навіть електронне підписання документів вони не освоїли. Тут хочу зафіксувати помірний оптимізм з боку Міністерства оборони, щодо прискорення підписання договорів. Але й високу ступінь занепокоєння такими судовими позовами», - продовжує Дана Яровая.

Членкиня Громадської антикорупційної ради Міноборони зазначає, що суди відмовляються розглядати позови щодо відкритих тендерів.

«До речі, треба віддати належне, у деяких суддів вистачає здорового глузду відмовляти в розгляді позовів, певно інстинкт самозбереження дається взнаки. А рожевим поні, які скачуть по суду від судді до судді з такими позовами, не маючи жодного шансу стати переможцем, або бажаючим через суд відсудити ту область, яка їм подобається більше, хочу сказати наступне. Бо ні я, ні мої колеги, ні суспільство, а тим паче армія, не пробачить вам того, що ви зараз робите. Зриваєте харчування армії. Хочу нагадати, що зараз ви робите тільки одне, ви зараз підриваєте обороноздатність армії, своїми діями. А це вже кримінальна відповідальність. Доречі, на ті самі зекономлені кошти можна абсолютно спокійно купити зимовий одяг, на який зараз коштів немає», - підсумовує Дана Яровая.

Фото: ua.depositphotos.com