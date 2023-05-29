"Глупость многочисленных поколений": нардеп раскритиковал МИД за упущение дипломатии на Востоке и Юге

Украинская дипломатия совершила многочисленные упущения в сфере развития отношений с Глобальным Югом и Востоком. Об этом в комментарии заявил народный депутат от фракции “Слуга народа” Святослав Юраш.

По его словам, поставки вооружения в Украину во многом зависят от уровня развития дипломатии и работы дипломатов в той или иной стране. И если на Западе в этом направлении у украинских дипломатов – достижения, то на Юге существуют существенные недоработки, подчеркнул парламентарий.

"Если мы говорим о том, что у нас есть многочисленные упущения в смысле политики к Глобальному Югу, это факт, и нам эту коммуникацию надо открывать сейчас", - указал он.

Юраш подчеркивает, что на протяжении долгого времени Украина не развивала восточную дипломатию.

"К сожалению, наши потуги в этом направлении многочисленными историями прошлого – были абсолютно проигрышными. Я привожу пример с Бразилией, несчастного нашего проекта "Алькантара" (двусторонняя бразильско-украинская компания по предоставлению услуг запуска в космос украинской ракетой Циклон-4 с бразильского космодрома Алкантара – прим. ред.) и плеяды ошибок на этом фронте. Опять-таки, глупость многочисленных поколений, недоработки других поколений и т.д.", - отметил он.

При этом он добавил, что Украине необходимо начать работать в этом направлении и все менять. В качестве примера он привел те же Китай и Бразилию, указав, что украинские дипломаты должны активно «объяснять фундаментальные тезисы для поддержки Украины» и менять их повестку в сторону нашей страны.

"Что делать? Это плеяда разных шагов. Первое: это парламент, опять-таки, мы видим, что открываются страницы коммуникации, с этими государствами проводятся визиты, происходит общение и т.д. Это одна сторона вопроса – публичная. Есть другая сторона: когда многочисленные их игроки, по безопасности и экономике прибывают к нам, выстраивают коммуникации на вопрос: что есть Украина? В этом контексте есть определенные проекты и инициативы, но позже, когда оно все материализуется", - констатировал он.

Юраш акцентирует внимание на том, что подход к каждой стране должен быть индивидуальным, не может быть единого для всех метода. Так, указал он, нельзя перенести так называемый эксцентричный метод бывшего посла Украины в ФРГ Андрея Мельника на Восток.

"Я знаю, что в Германии была ситуация одна, а когда он оттуда уходил – то уже совсем другая. Если в каких-то конкретных странах есть проблемы, то надо называть их и обсуждать, то есть не везде так, как работал Мельник по Германии. Нельзя обобщать. Дипломатия — тонкое, а то и ювелирное дело, и кричать об одном подходе и методе — это неправильно. В каждой стране есть свои запятые и точки, которые надо расставлять, face to face", - сообщил собеседник.

Резюмируя, Юраш заявил, что в каждом случае развития дипломатических отношений Украина должна придерживаться определенной политики.

"Даже не в смысле страны, что понятно, а в смысле каждой персоналии в стране. Надо иметь понимание, что существуют персоналии, политики европейских стран, и с ними надо действовать по-разному. С кем-то надо договариваться, на кого-то надо давить, с кем-то обсуждать, кого-то убеждать, кого-то не комплиментировать, кого-то обзывать. Дипломатия — это подход к разным частям другого государства. Нам надо иметь свой подход к каждому конкретному кейсу. Конечно, что есть ошибки, и их немало, но наше дело демократично их исправлять и действовать дальше", - подытожил он.