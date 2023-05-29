"Дурість численних поколінь": нардеп розкритикував МЗС за упущення дипломатії на Сході та Півдні

Українська дипломатія зробила численні упущення у сфері розвитку відносин із Глобальним Півднем та Сходом. Про це у коментарі заявив народний депутат від фракції “Слуга народу” Святослав Юраш.

За його словами, постачання озброєння в Україну багато в чому залежить від рівня розвитку дипломатії та роботи дипломатів у тій чи іншій країні. І якщо на Заході у цьому напрямі в українських дипломатів – досягнення, то на Півдні існують суттєві прогалини, наголосив парламентар.

"Якщо ми говоримо про те, що у нас є численні упущення у сенсі політики до Глобального Півдня, це факт, і нам цю комунікацію треба відкривати зараз", - зазначив він.

Юраш наголошує, що протягом тривалого часу Україна не розвивала східну дипломатію.

"На жаль, наші потуги у цьому напрямі численними історіями минулого були абсолютно програшними. Я наводжу приклад із Бразилією, нещасного нашого проекту «Алькантара» (двостороння бразильсько-українська компанія з надання послуг запуску в космос українською ракетою Циклон-4 з бразильського космодрому Алкантара – прим. ред.) та плеяди помилок на цьому фронті. Знову ж таки, дурість численних поколінь, недопрацювання інших поколінь тощо", - зазначив він.

При цьому він додав, що Україні необхідно почати працювати в цьому напрямку та все міняти. Як приклад, він навів Китай та Бразилію, вказавши, що українські дипломати мають активно «пояснювати фундаментальні тези для підтримки України» та змінювати їхній порядок денний у бік нашої країни.

"Що робити? Це плеяда різних кроків. Перше: це парламент, знову ж таки, ми бачимо, що відкриваються сторінки комунікації, із цими державами проводяться візити, відбувається спілкування тощо. Це одна сторона питання – публічна. Є інша сторона: коли численні їхні гравці, безпекові, економічні прибувають до нас, вибудовують комунікації на запитання: що є Україна? У цьому контексті є певні проекти та ініціативи, але згодом, коли воно все матеріалізується", - констатував він.

Юраш наголошує на тому, що підхід до кожної країни має бути індивідуальним, не може бути єдиного для всіх методу. Так, зазначив він, не можна перенести так званий ексцентричний метод колишнього посла України до ФРН Андрія Мельника на Схід.

"Я знаю, що у Німеччині була ситуація одна, а коли він звідти йшов – то вже зовсім інша. Якщо в якихось конкретних країнах є проблеми, то треба називати їх і обговорювати, тобто не скрізь так, як працював Мельник з Німеччиною. Не можна узагальнювати. Дипломатія — тонка, а то й ювелірна справа, і кричати про один підхід та метод — це неправильно. У кожній країні є свої коми та точки, які треба розставляти, face to face", - повідомив співрозмовник.

Резюмуючи, Юраш заявив, що в кожному випадку розвитку дипломатичних відносин Україна має дотримуватися певної політики.

"Навіть не в сенсі країни, що зрозуміло, а в сенсі кожної персоналії у країні. Треба мати розуміння, що існують персоналії, політики європейських країн і з ними треба діяти по-різному. З ким треба домовлятися, на кого треба давити, з ким обговорювати, кого переконувати, кого не компліментувати, кого обзивати. Дипломатія – це підхід до різних частин іншої держави. Нам треба мати свій підхід до кожного конкретного кейсу. Звичайно, що є помилки, і їх чимало, але наша справа демократично їх виправляти і діяти далі", - підсумував він.