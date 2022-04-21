Индия отказалась принимать самолет Японии с грузом помощи для Украины

Японские власти заявили, что Индия отказала в посадке самолету SDF Японии, предназначенного для доставки гуманитарной помощи украинцам, которые были вынуждены бежать от войны в другие страны.

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Об этом сообщила руководитель либерально-демократической партии Санаэ Такаити, передает издание NikkeiAsia.

Японское правительство загрузило самолет SDF гуманитарной помощью, и хотело доставить ее в соседние страны, включая Польшу и Румынию. При этом самолет должен был сделать остановку в Индии.

В Токио назвали отказ Индии "недостатком координации". Отметим, что Индия и Китай отказались вводить санкции против России за развязывание войны против Украины.

В то же время Китай отправляет украинцам гуманитарную помощь. У Индии таких инициатив нет. А когда Генассамблея Организации Объединенных Наций голосовала за приостановление членства России в Совете по правам человека, Индия назвали резолюцию об этом политизированным документом и проголосовала против.