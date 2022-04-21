Індія відмовилася приймати літак Японії з вантажем допомоги для України

Японська влада заявила, що Індія відмовила у посадці літака SDF Японії, призначеного для доставки гуманітарної допомоги українцям, які були змушені втекти від війни до інших країн.

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Про це повідомила керівник ліберально-демократичної партії Санае Такаїті, повідомляє видання NikkeiAsia.

Японський уряд завантажив літак SDF гуманітарною допомогою, щоб доставити її до сусідніх країн, включаючи Польщу та Румунію. При цьому літак мав зробити зупинку в Індії.

У Токіо назвали відмову Індії "недоліком координації". Зазначимо, що Індія та Китай відмовилися вводити санкції проти Росії за розв'язання війни проти України.

Водночас Китай надсилає українцям гуманітарну допомогу. Індія таких ініціатив не має. А коли Генасамблея Організації Об'єднаних Націй голосувала за зупинення членства Росії у Раді з прав людини, Індія назвали резолюцію про це політизованим документом та проголосувала проти.