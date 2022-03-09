Из-за авиаудара российских оккупантов разрушены котельная и жилой дом в Житомире

В Житомире в результате авиаудара разрушена котельная, обеспечивающая теплом треть города, и жилой дом. Есть раненые.

9 марта в городе Житомир в результате нового авиаудара были разрушены котельная и жилой дом. Об этом в видеообращении сообщил Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.

«Полностью разрушен жилой дом. Один человек ранен. К сожалению, бомба попала в наше предприятие теплокоммунэнерго (КП «Житомиртеплокоммунэнерго»). Пока нет информации о пострадавших, но может быть», - написал Сухомлин.

По словам мэра, эта котельная обеспечивает 30% города теплом, поэтому в Житомире могут быть перебои с теплоснабжением.

Напомним, что 8 марта в Житомире в результате атак российских войск были разрушены общежитие и завод.