Через авіаудар російських окупантів зруйновано котельню і житловий будинок у Житомирі

У Житомирі внаслідок авіаудару зруйновано котельню, що забезпечує теплом третину міста, та житловий будинок. Є поранені.

9 березня у місті Житомир внаслідок нового авіаудару були зруйновані котельня та житловий будинок. Про це у відеозверненні повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

«Повністю зруйнований житловий будинок. Одна людина поранена. На жаль, бомба влучила в наше підприємство теплокомуненерго (КП «Житомиртеплокомуненерго»). Поки що немає інформації про постраждалих, але можуть бути», - написав Сухомлин.

За словами мера, ця котельня забезпечує 30% міста теплом, тому в Житомирі можуть бути наразі перебої з теплопостачанням.

Нагадаємо, що 8 березня у Житомирі внаслідок атак російських військ були зруйновані гуртожиток та завод.