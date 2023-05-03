Из-за критики в медиа "зерновых переговоров" Шмигаль собирается уволить советника министра - журналистка

Премьер-министр Денис Шмигаль ищет виновных в публикации статьи на сайте Цензор. Нет о провале переговоров с Евросоюзом относительно запрета импорта продовольствия. Подозреваемым считается советник министра агрополитики Михаил Соколов.

О скандале в правительстве написала на своей странице в Facebook журналистка Цензора Татьяна Николаенко.

По ее словам, по информации Шмыгаля, именно Николаенко сообщила пресс-службе о том, что инициатором статьи якобы выступил Соколов.

“Жизнь power woman, о которой я даже не подозревала. Оказывается, я могу даже ничего нет делать, но привести к кадровым изменениям. В Кабмине уже два дня скандал из-за статьи о черном зерне. Денис Шмигаль предъявляет авторство этой статьи советнику министра АПК Соколову с примечанием, что его сдала я. Соколова могут за это уволить уже на днях”, - написала Николаенко.

С формулировкой о "черном зерне” на сайте Цензор был опубликован один материал, посвященный выводам временной следственной комиссии Верховной Рады, которая исследовала контрабандные потоки через зерновой коридор. Впрочем, в нем не упоминается фамилия премьер-министра.

В то же время несколько публикаций было посвящено ходу переговоров с ЕС и соседними странами о запрещении импорта и ограничении транзита. В частности, была подвергнута критике неудачная тактика переговоров , избранная правительством, а также описаны негативные последствия , которые провал таких переговоров будет иметь для экономики. Автор материалов считает, что в аграрном фиаско виноват лично Денис Шмигаль, как глава правительства, поскольку экономические вопросы находятся в его непосредственной компетенции.

О том, что говорится именно о одном из критических материалов относительно переговоров с Евросоюзом, Татьяна Николаенко уточнила в комментариях к посту: "Увольняют, потому что он вроде бы написал плохую статью о Шмыгале. И на него будто бы донесла я ”.

Журналистка возразила, что имеет какое-то отношение к истории. “Меня не устраивает, что кто-то сплетничает обо мне и таким образом решает свои шкурняки … Я не общаюсь с пресс-службой премьера от слово вообще .... И о статье я до сегодня не знала и даже ее не читала. Не говоря, чтобы разносить сплетни. Не мой метод”, - написала она.

При этом она пообещала поинтересоваться зерновой тематикой после получения такой информации.

Михаил Соколов, о котором говорится в сообщении Николаенко, действительно является советником министра агрополитики. Он был одним из кандидатов в Верховную Раду по списку “Слуги народа”, которого исключили из перечня еще до официального баллотирования из-за связей с Россией.

Ситуация относительно зернового кризиса продолжает разворачиваться в неблагоприятном для Украины ключе.

Во вторник, 2 мая Европейская комиссия приняла исключительные и временные предохранительные меры относительно импорта отдельных сельскохозяйственных товаров с Украины.