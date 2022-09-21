Из-за "мобилизации" работников Енакиевский металлургический завод прекратил работу, - ГУР

Лидеры так называемой группировки "ДНР" упразднили отсрочку от "мобилизации" и теперь планируют незаконно отправить на фронт от 200 до 500 работников Енакиевского металлургического завода. Об этом сообщило Главное управление разведки Миноброны Украины.

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Из-за нехватки персонала производство на заводе остановилось. В то же время в оккупированном Крыму мужчинам запретили выезжать без разрешения военного комиссара. Россияне требуют от мужчин для оформления необходимых документов сообщать цель выезда, местонахождение и сроки возвращения к месту регистрации.

В это же время начался "призыв" в оккупационные войска заключенных, которые содержатся в заведениях лишения свободы на территории оккупированной части Донецкой области.

"Новобранцы" должны пополнить состав так называемого батальона "Сомали", 100 отдельной мотострелковой бригады и 9 отдельного мотострелкового полка ВС РФ. Потенциальных "контрактников" отбирают по физическим критериям и опыту боевых действий. Уголовная статья и срок заключения не влияют на отбор. В то же время, отмечается небольшое количество желающих подписать контракт", — отметили в ГУР.

По информации британской разведки, двумя главными проблемами российской армии является нехватка боевой пехоты и младших командиров. Именно поэтому в РФ активно вербуют заключенных и планируют досрочно выпустить курсантов.

Кроме того, лидер страны агрессора Владимир Путин РФ решился объявить о частичной мобилизации.