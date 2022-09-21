Через "мобілізацію" працівників Єнакієвський металургійний завод припинив роботу, — ГУР

Лідери так званого угрупування "ДНР" скасували відстрочку від "мобілізації" і тепер планують незаконно відправити на фронт від 200 до 500 працівників Єнакіївського металургійного заводу. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноброни України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Через нестачу персоналу виробництво на заводі зупинилося. В цей же час в окупованому Криму чоловікам заборонили виїжджати без дозволу військового комісара. Росіяни вимагають від чоловіків для оформлення необхідних документів повідомляти мету виїзду, місце перебування та терміни повернення до місця реєстрації.

В цей же час розпочався "призов" до окупаційних військ ув’язнених, які утримуються у закладах позбавлення волі на території окупованої частини Донецької області.

"Новобранці" мають поповнити склад так званого батальйону "Сомалі", 100 окремої мотострілецької бригади та 9 окремого мотострілецького полку ЗС РФ. Потенційних "контрактників" відбирають за фізичними критеріями та наявністю досвіду бойових дій. Кримінальна стаття та термін ув'язнення не впливають на відбір. Водночас відзначається невелика кількість охочих підписати контракт", — зазначили в ГУР.

За інформацією британської розвідки, двома головними проблемами російської армії є нестача бойової піхоти й молодших командирів. Саме тому у РФ зараз активно вербують ув'язнених та планують достроково випустити курсантів.

Крім того, лідер країни агресора Володимир Путін РФ наважився оголосити про часткову мобілізацію.