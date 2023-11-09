Кабмин назначил исполняющим обязанности министра спорта Матвея Бедного

Исполнять обязанности министра молодежи и спорта с 9 ноября будет Матвей Бедный, ранее занимавший должность заместителя министра Вадима Гутцайта.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом министров Украины временно возложено исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича", - написал он.

Матвей Бедный: что о нем известно

Матвей Бедный в 2016 году занимал должность главного специалиста отдела приоритетных неолимпийских видов спорта департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта, а с 2016 по 2020 год был директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

В июле 2020 года Бедного назначили заместителем тогдашнего министра Вадима Гутцайта, который 9 ноября 2023 был уволен с должности министра молодежи и спорта Украины.