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Кабмин назначил исполняющим обязанности министра спорта Матвея Бедного
Исполнять обязанности министра молодежи и спорта с 9 ноября будет Матвей Бедный, ранее занимавший должность заместителя министра Вадима Гутцайта.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.
"Кабинетом министров Украины временно возложено исполнение обязанностей министра молодежи и спорта Украины на Бедного Матвея Викторовича", - написал он.
Матвей Бедный: что о нем известно
Матвей Бедный в 2016 году занимал должность главного специалиста отдела приоритетных неолимпийских видов спорта департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта, а с 2016 по 2020 год был директором департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В июле 2020 года Бедного назначили заместителем тогдашнего министра Вадима Гутцайта, который 9 ноября 2023 был уволен с должности министра молодежи и спорта Украины.