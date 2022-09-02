Константина Бедового разоблачили: "Косит" под военного, хотя никогда не был даже рядом с фронтом

Константин Бедовой, известный по прозвищу Костя Калоша, выдает себя за военного, хотя никогда не был на фронте и не принимал участия в боевых действиях. Об этом сообщил глава Рады адвокатов Киевской области Петр Бойко в Facebook, комментируя фотографию Бедового в форме ВСУ.

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"Этого человека на фотографии, который "косит" под военного, знаю лично. Это человек без чести и достоинства, который и часу не был не то что на фронте, не был даже где-то рядом. Весь смысл жизни Кости это дешевые понты. И когда его жизнь не задалась, то он взялся всех обливать грязью, даже тех, с кем годами дружил и ел с одной тарелки. Он стал обливать грязью даже тех, кто относился к нему позитивно. Вот так Костя Бедовой из нормального человека превратился в Костю-г*вномета", — написал Петр Бойко.

Как сообщалось ранее, Константин Бедовой мог сотрудничать с российскими оккупантами во время оккупации части Киевской области. Согласно телефонным перепискам, которые заполучили украинские IT-специалисты, Бедовой отправлял куратору из ГРУ РФ с позывным "Питон" карты местности и фотографии позиций защитников Украины. За работу оккупанты обещали ему должность "коменданта" села Белогородка Киево-святошинского района.

Украинские патриоты провели акцию у принадлежащего ему здания по адресу ул. Антонова в Киеве. Оставили послание: "Бедовой убийца", "Бедовой российская шл*ха", "Штаб ГРУ РФ", "Липосакция не за горами", "Катись в ад".

Еще до полномасштабного вторжения Бедовой был известен украинофобскими высказываниями и пророссийскими нарративами, которые озвучивал в эфире пропагандистских СМИ РФ. После 24 февраля Бедовой, по сообщениям СМИ, скрывается за границей — сначала в Болгарии, затем в Молдове.