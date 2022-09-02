Костянтина Бідового викрили: "Косить" під військового, хоча ніколи не був навіть поруч із фронтом

Костянтин Бідовий, відомий на прізвисько Костя Калоша, видає себе за військового, хоча ніколи не був на фронті і не брав участі у бойових діях. Про це повідомив голова Ради адвокатів Київської області Петро Бойко у Facebook, коментуючи фотографію Бідового у формі ЗСУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Цю людину на фотографії, яка "косить" під військового, знаю особисто. Це людина без честі та гідності, яка й години не була не те що на фронті, не була навіть десь поруч. Весь сенс життя Кості це дешеві понти. І коли його життя не задалося, він узявся всіх обливати брудом, навіть тих, з ким роками дружив і їв з однієї тарілки. Він став обливати брудом навіть тих, хто ставився до нього позитивно. Ось так Костя Бідовий з нормальної людини перетворився на Костю-г*вномета", - написав Петро Бойко.

Як повідомлялося раніше, Костянтин Бідовий міг співпрацювати з російськими окупантами під час окупації частини Київської області. Згідно з телефонними листуваннями, які отримали українські IT-фахівці, Бідовий відправляв куратору з ГРУ РФ з позивним "Пітоном" карти місцевості та фотографії позицій захисників України. За роботу окупанти обіцяли йому посаду "коменданта" села Білогородка Києво-Святошинського району.

Українські патріоти провели акцію біля будівлі за адресою вул. Антонова у Києві. Залишили послання: "Бідовий вбивця", "Бідовий російська шл*ха", "Штаб ГРУ РФ", "Ліпосакція не за горами", "Катись у пекло".

Ще до повномасштабного вторгнення Бідовий був відомий українофобськими висловлюваннями та проросійськими наративами, які озвучував в ефірі пропагандистських ЗМІ РФ. Після 24 лютого Бідовий, за повідомленнями ЗМІ, ховається за кордоном спочатку в Болгарії, потім у Молдові.