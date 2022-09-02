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Костянтина Бідового викрили: "Косить" під військового, хоча ніколи не був навіть поруч із фронтом
Костянтин Бідовий, відомий на прізвисько Костя Калоша, видає себе за військового, хоча ніколи не був на фронті і не брав участі у бойових діях. Про це повідомив голова Ради адвокатів Київської області Петро Бойко у Facebook, коментуючи фотографію Бідового у формі ЗСУ.
"Цю людину на фотографії, яка "косить" під військового, знаю особисто. Це людина без честі та гідності, яка й години не була не те що на фронті, не була навіть десь поруч. Весь сенс життя Кості це дешеві понти. І коли його життя не задалося, він узявся всіх обливати брудом, навіть тих, з ким роками дружив і їв з однієї тарілки. Він став обливати брудом навіть тих, хто ставився до нього позитивно. Ось так Костя Бідовий з нормальної людини перетворився на Костю-г*вномета", - написав Петро Бойко.
Як повідомлялося раніше, Костянтин Бідовий міг співпрацювати з російськими окупантами під час окупації частини Київської області. Згідно з телефонними листуваннями, які отримали українські IT-фахівці, Бідовий відправляв куратору з ГРУ РФ з позивним "Пітоном" карти місцевості та фотографії позицій захисників України. За роботу окупанти обіцяли йому посаду "коменданта" села Білогородка Києво-Святошинського району.
Українські патріоти провели акцію біля будівлі за адресою вул. Антонова у Києві. Залишили послання: "Бідовий вбивця", "Бідовий російська шл*ха", "Штаб ГРУ РФ", "Ліпосакція не за горами", "Катись у пекло".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ще до повномасштабного вторгнення Бідовий був відомий українофобськими висловлюваннями та проросійськими наративами, які озвучував в ефірі пропагандистських ЗМІ РФ. Після 24 лютого Бідовий, за повідомленнями ЗМІ, ховається за кордоном спочатку в Болгарії, потім у Молдові.