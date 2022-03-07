Кулеба и Лавров встретятся 10 марта в Турции

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД России Сергей Лавров встретятся в рамках трехстороннего саммита в Анталии для обсуждения войны в Украине.

Об этом заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу, передает информационное агенство Anadolu.

"Лавров и Кулеба прибудут в Анталью. Встреча состоится с моим участием. Мы приложили большие усилия для ее организации", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Министр пояснил, что встреча пройдет в рамках Дипломатического форума в Анталье, согласие на участие в котором дали и Сергей Лавров и Дмитрий Кулеба.

Чавушоглу выразил надежду на вклад предстоящей встречи в мир и стабильность в регионе. Абсолютный приоритет – прекращение военных действий, подчеркнул Чавушоглу.

Глава МИД Турции сообщил также, что с начала боевых действий из Украины эвакуированы более 12 тыс. турецких граждан.

Пока никакого подтверждения данной информации от украинской стороны нет.