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Кулеба та Лавров зустрінуться 10 березня у Туреччині
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Росії Сергій Лавров зустрінуться у рамках тристороннього саміту в Анталії для обговорення війни в Україні.
Про це заявив глава турецького зовнішньополітичного відомства Мевлют Чавушоглу, повідомляє інформаційне агентство Anadolu.
"Лавров і Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться за моєї участі. Ми доклали великих зусиль для її організації", — сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.
Міністр пояснив, що зустріч пройде в рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали Сергій Лавров та Дмитро Кулеба.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Чавушоглу висловив надію на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні. Абсолютний пріоритет — припинення військових дій, наголосив Чавушоглу.
Глава МЗС Туреччини повідомив також, що з початку бойових дій з України евакуйовано понад 12 тисяч турецьких громадян.
Поки що жодного підтвердження цієї інформації від української сторони немає.