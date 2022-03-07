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Кулеба та Лавров зустрінуться 10 березня у Туреччині

Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та глава МЗС Росії Сергій Лавров зустрінуться у рамках тристороннього саміту в Анталії для обговорення війни в Україні.

Про це заявив глава турецького зовнішньополітичного відомства Мевлют Чавушоглу, повідомляє інформаційне агентство Anadolu.

"Лавров і Кулеба прибудуть до Анталії. Зустріч відбудеться за моєї участі. Ми доклали великих зусиль для її організації", — сказав міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Міністр пояснив, що зустріч пройде в рамках Дипломатичного форуму в Анталії, згоду на участь у якому дали Сергій Лавров та Дмитро Кулеба.

Чавушоглу висловив надію на внесок майбутньої зустрічі у мир та стабільність у регіоні. Абсолютний пріоритет — припинення військових дій, наголосив Чавушоглу.

Глава МЗС Туреччини повідомив також, що з початку бойових дій з України евакуйовано понад 12 тисяч турецьких громадян.

Поки що жодного підтвердження цієї інформації від української сторони немає.

Автор:
Світлана Манько