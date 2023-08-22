Люксембург присоединился к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Люксембург присоединился к согласованной на саммите НАТО в июле декларации G7, предусматривающей предоставление гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я благодарен Люксембургу за присоединение к Декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины. Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая основывается на общих демократических идеалах и общих интересах нашей евроатлантической семьи", - отметил Зеленский.

Накануне Республика Косово присоединилась к декларации Большой семерки о гарантиях безопасности для Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе.

Недавно Латвия, Литва и Эстония присоединились к декларации G7, предусматривающей предоставление Украине гарантий безопасности.

Также Северная Македония присоединилась к декларации "Большой семерки" по поддержке гарантий безопасности для Украины, которая была согласована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Присоединилась к декларации стран "Большой семерки" и Греция.

Гарантии безопасности для Украины

Страны "Большой семерки" (G7) во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Все они, кроме Японии, входят в НАТО. Германия, Италия и Франция, в свою очередь, входят в ЕС и являются тремя его крупнейшими странами.

Каждая страна G7 будет работать с Украиной над конкретными долгосрочными двусторонними обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.