Люксембург приєднався до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Люксембург приєднався до узгодженої на саміті НАТО в липні декларації G7, яка передбачає надання гарантій безпеки для України.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я вдячний Люксембургу за приєднання до Декларації G7 про гарантії безпеки для України. Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка ґрунтується на спільних демократичних ідеалах і спільних інтересах нашої євроатлантичної родини", - зазначив Зеленський.

Напередодні Республіка Косово приєдналася до декларації Великої сімки про гарантії безпеки для України, яку ухвалили на саміті НАТО у Вільнюсі.

Нещодавно Латвія, Литва та Естонія приєдналися до декларації G7, яка передбачає надання Україні безпекових гарантій.

Також Північна Македонія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо підтримки безпекових гарантій для України, яка була погоджена на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Приєдналася до декларації країн "Великої сімки" Греція.

Гарантії безпеки для України

Країни "Великої сімки" (G7) під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

До G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США. Усі вони, окрім Японії, входять до НАТО. Німеччина, Італія та Франція, у свою чергу, входять до ЄС і є трьома його найбільшими країнами.

Кожна з країн G7 працюватиме з Україною над конкретними довгостроковими двосторонніми зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому