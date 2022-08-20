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МИД просит Австрию бойкотировать российского посла за призывы к геноциду украинцев
Министерство иностранных дел призвало Австрию признать персоной нон-грата российского посла Михаила Ульянова, который призвал “не щадить украинцев”. Об этом в Twitter написал спикер МИД Украины Олег Николенко.
"Посол России Михаил Ульянов призывает уничтожить украинскую нацию. Нельзя терпеть этот геноцидный язык. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а страну пребывания Австрию - объявить его персоной нон грата", — написал Николенко.
Ранее Ульянов в своем Twitter призвал "не щадить украинский народ", коментируя пост президента Владимира Зеленского в котором тот благодарит США за новый пакет помощи. Однако позже Ульянов извинился и заявил, что его неправильно поняли.
Напомним, ранее в Сенате Соединенных Штатов Америки представили проект резолюции о признании действий России в Украине, в частности, депортации и убийство гражданских, геноцидом украинского народа.Подписывайтесь на наш YouTube канал