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МИД просит Австрию бойкотировать российского посла за призывы к геноциду украинцев

МИД просит Австрию бойкотировать российского посла за призывы к геноциду украинцев

Министерство иностранных дел призвало Австрию признать персоной нон-грата российского посла Михаила Ульянова, который призвал “не щадить украинцев”. Об этом в Twitter написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

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"Посол России Михаил Ульянов призывает уничтожить украинскую нацию. Нельзя терпеть этот геноцидный язык. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а страну пребывания Австрию - объявить его персоной нон грата", — написал Николенко.

Ранее Ульянов в своем Twitter призвал "не щадить украинский народ", коментируя пост президента Владимира Зеленского в котором тот благодарит США за новый пакет помощи. Однако позже Ульянов извинился и заявил, что его неправильно поняли.

Напомним, ранее в Сенате Соединенных Штатов Америки представили проект резолюции о признании действий России в Украине, в частности, депортации и убийство гражданских, геноцидом украинского народа.

Автор:
Степан Крьока