МИД просит Австрию бойкотировать российского посла за призывы к геноциду украинцев

Министерство иностранных дел призвало Австрию признать персоной нон-грата российского посла Михаила Ульянова, который призвал “не щадить украинцев”. Об этом в Twitter написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

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"Посол России Михаил Ульянов призывает уничтожить украинскую нацию. Нельзя терпеть этот геноцидный язык. Мы призываем все дипломатическое сообщество в Вене бойкотировать Ульянова, а страну пребывания Австрию - объявить его персоной нон грата", — написал Николенко.

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria - to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 20, 2022

Ранее Ульянов в своем Twitter призвал "не щадить украинский народ", коментируя пост президента Владимира Зеленского в котором тот благодарит США за новый пакет помощи. Однако позже Ульянов извинился и заявил, что его неправильно поняли.

Напомним, ранее в Сенате Соединенных Штатов Америки представили проект резолюции о признании действий России в Украине, в частности, депортации и убийство гражданских, геноцидом украинского народа.