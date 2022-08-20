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МЗС просить Австрію бойкотувати російського посла за заклики до геноциду українців
Міністерство закордонних справ закликало Австрію визнати персоною нон-грата російського посла Михайла Ульянова, який закликав "не шкодувати українців". Про це у Twitter написав речник МЗС України Олег Ніколенко.
"Посол Росії Михайло Ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю геноцидну мову. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію оголосити його персоною нон грата", - написав Ніколенко.
Раніше Ульянов у своєму Twitter закликав "не шкодувати український народ", коментуючи посаду президента Володимира Зеленського в якому той дякує США за новий пакет допомоги. Однак пізніше Ульянов вибачився і заявив, що його неправильно зрозуміли.
Нагадаємо, раніше в Сенаті Сполучених Штатів Америки представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні, зокрема депортації та вбивство цивільних, геноцидом українського народу.Підписуйтесь на наш Telegram канал