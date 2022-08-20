МЗС просить Австрію бойкотувати російського посла за заклики до геноциду українців

Міністерство закордонних справ закликало Австрію визнати персоною нон-грата російського посла Михайла Ульянова, який закликав "не шкодувати українців". Про це у Twitter написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

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"Посол Росії Михайло Ульянов закликає знищити українську націю. Не можна терпіти цю геноцидну мову. Ми закликаємо всю дипломатичну спільноту у Відні бойкотувати Ульянова, а країну перебування Австрію оголосити його персоною нон грата", - написав Ніколенко.

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria - to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 20, 2022

Раніше Ульянов у своєму Twitter закликав "не шкодувати український народ", коментуючи посаду президента Володимира Зеленського в якому той дякує США за новий пакет допомоги. Однак пізніше Ульянов вибачився і заявив, що його неправильно зрозуміли.

Нагадаємо, раніше в Сенаті Сполучених Штатів Америки представили проект резолюції про визнання дій Росії в Україні, зокрема депортації та вбивство цивільних, геноцидом українського народу.