Минобороны начало закупать зимнюю форму для ВСУ

Параллельно с закупкой снаряжения для украинских защитников, необходимого на сегодня, Минобороны Украины начало процесс закупки зимней формы для Вооруженных сил.

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Об этом во время брифинга 9 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Зимнюю форму закупают у поставщиков, с которым заключили соответствующие контракты.

"В мае запрос Вооруженных сил на бронежилеты по сравнению с апрелем вырос на 82%, запрос на шлемы увеличился на 55%, потребности в летних ботинках увеличены на 60%", – резюмировала заместитель главы Минобороны.

Она также отчиталась о том, что с 2 по 8 июня для обеспечения подразделений ВСУ Министерство обороны передало более 21 тыс единиц бронежилетов, более 7 тыс шлемов, более 10 тыс комплектов формы и более 5 тыс пар обуви.

"Мы заинтересованы загружать заказы украинских производителей, но наших мощностей не хватает на сегодня, поэтому сегодня мы форму закупаем в том числе и за рубежом", – добавила Маляр.

Напомним, Национальный банк открыл специальный счет для поддержки Вооруженных сил Украины. Перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты. Все деньги идут на потребности ВСУ.