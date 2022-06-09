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Минобороны начало закупать зимнюю форму для ВСУ
Параллельно с закупкой снаряжения для украинских защитников, необходимого на сегодня, Минобороны Украины начало процесс закупки зимней формы для Вооруженных сил.
Об этом во время брифинга 9 июня сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
Зимнюю форму закупают у поставщиков, с которым заключили соответствующие контракты.
"В мае запрос Вооруженных сил на бронежилеты по сравнению с апрелем вырос на 82%, запрос на шлемы увеличился на 55%, потребности в летних ботинках увеличены на 60%", – резюмировала заместитель главы Минобороны.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Она также отчиталась о том, что с 2 по 8 июня для обеспечения подразделений ВСУ Министерство обороны передало более 21 тыс единиц бронежилетов, более 7 тыс шлемов, более 10 тыс комплектов формы и более 5 тыс пар обуви.
"Мы заинтересованы загружать заказы украинских производителей, но наших мощностей не хватает на сегодня, поэтому сегодня мы форму закупаем в том числе и за рубежом", – добавила Маляр.
Напомним, Национальный банк открыл специальный счет для поддержки Вооруженных сил Украины. Перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты. Все деньги идут на потребности ВСУ.