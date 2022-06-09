Міноборони почало закуповувати зимову форму для ЗСУ

Паралельно із закупівлею спорядження для українських захисників, необхідного на сьогодні, Міноборони України розпочало процес закупівлі зимової форми для Збройних сил.

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Про це під час брифінгу 9 червня повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Зимову форму закуповують у постачальників, із якими уклали відповідні контракти.

"У травні запит Збройних сил на бронежилети порівняно з квітнем зріс на 82%, запит на шоломи збільшився на 55%, потреби у літніх черевиках збільшено на 60%", – резюмувала заступник голови Міноборони.

Вона також звітувала про те, що з 2 по 8 червня для забезпечення підрозділів ЗСУ Міністерство оборони передало понад 21 тис одиниць бронежилетів, понад 7 тис шоломів, понад 10 тис комплектів форми і понад 5 тис пар взуття.

"Ми зацікавлені завантажувати замовлення українських виробників, але наших потужностей не вистачає на сьогодні, тому сьогодні ми форму закуповуємо навіть за кордоном", - додала Маляр.

Напомним, Национальный банк открыл специальный счет для поддержки Вооруженных сил Украины. Перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты. Все деньги идут на потребности ВСУ.