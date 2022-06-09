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Міноборони почало закуповувати зимову форму для ЗСУ
Паралельно із закупівлею спорядження для українських захисників, необхідного на сьогодні, Міноборони України розпочало процес закупівлі зимової форми для Збройних сил.
Про це під час брифінгу 9 червня повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
Зимову форму закуповують у постачальників, із якими уклали відповідні контракти.
"У травні запит Збройних сил на бронежилети порівняно з квітнем зріс на 82%, запит на шоломи збільшився на 55%, потреби у літніх черевиках збільшено на 60%", – резюмувала заступник голови Міноборони.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вона також звітувала про те, що з 2 по 8 червня для забезпечення підрозділів ЗСУ Міністерство оборони передало понад 21 тис одиниць бронежилетів, понад 7 тис шоломів, понад 10 тис комплектів форми і понад 5 тис пар взуття.
"Ми зацікавлені завантажувати замовлення українських виробників, але наших потужностей не вистачає на сьогодні, тому сьогодні ми форму закуповуємо навіть за кордоном", - додала Маляр.
Напомним, Национальный банк открыл специальный счет для поддержки Вооруженных сил Украины. Перечислить средства можно как по реквизитам, так и с помощью платежной карты. Все деньги идут на потребности ВСУ.