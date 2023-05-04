"Мои опыт и профессиональные навыки - это главная мотивация сделать из АРМА по-настоящему прозрачный, независимый и эффективный орган", - Елена Дума

Кандидатка на должность Председателя АРМА, обличитель коррупции, юрист, госслужащий поделилась своими размышлениями по поводу конкурса, претендентов на должность и планами по повышению эффективности деятельности агентства

Сейчас внимание общества приковано к АРМА как органу, управляющему огромным количеством арестованных активов. Это многомиллиардные активы как в Украине, так и за ее пределами. Международное сообщество внимательно следит за конкурсом на должность главы АРМА. Поделитесь вашими впечатлениями о конкурсе?

АРМА – очень важный орган власти со специальным статусом. И должен получить наконец достойного и независимого руководителя, поскольку уже более двух лет его возглавляет временно исполняющий обязанности председателя, что, кстати, является нарушением законодательства.

Конкурс проходит прозрачно и в соответствии с нормами законодательства Украины. Сначала был этап отбора кандидатов на участие в конкурсе (с учетом образования, квалификационных требований, стажа в области права и руководящих должностях, и прочее), а впоследствии и сам этап тестирования.

Как проходило тестирование, каким был проходной балл и как вы его сдали?

Тестирование проходило в специально оборудованном помещении с участием членов конкурсной комиссии и рабочей группы. У меня возникло чувство гордости за Украину, поскольку все было организовано должным образом. Уровень европейской страны ощущался даже во время войны. Это происходило в подвальном помещении НАДС, чтобы даже в случае тревоги тестирование не было сорвано.

Тестирование состояло из двух этапов: на знание общего и специального законодательства. Каждый из них длился 45 минут. Результаты сразу печатались, и кандидат знал свой результат.

Я заметила, что мой результат поразил собравшихся, поскольку тест на знание общего законодательства я прошла через 10 минут. Все ответы были верными. Получила максимальный балл.

На тест на знание специального законодательства я потратила 11 минут, и тоже без ошибки и с максимальным баллом.

Фото: Результаты тестирования на должность Председателя АРМА Елены Думы

Фото: Результаты тестирования на должность Председателя АРМА Елены Думы

Тестирование проходило 31 марта. А что происходит сейчас и когда общество узнает победителя конкурса?

Следующим этапом является проведение собеседования. Все кандидаты ждут даты объявления проведения собеседований. До этого времени конкурсная комиссия изучает материалы о каждом кандидате. Это могут быть вопросы добродетели, имущественного положения и деклараций, любых вопросов, которые могут возникнуть у членов конкурсной комиссии даже из статей в СМИ.

Действительно ли вы считаете условия каждого кандидата равными?

Я должен откровенно сказать, что возмущена тем, что происходит в средствах массовой информации. Понятно, что цензуры не должно быть. Но то, что публикуются заказные статьи, представляется ложная информация, не должна быть нормальным явлением в демократическом обществе, желающим видеть прозрачные независимые органы власти.

Так, в частности получился ряд заказных статей обо мне, в которых оскверняют мое имя, приводят ложные данные. Такие заказные статьи обычно анонимны, потому что ни один уважающий себя автор не напишет грязь и непроверенную информацию. При отсутствии негативной информации о моей профессиональной деятельности они просто ее придумывают.

О каких статьях идет сговор и что вы собираетесь делать?

Их вышло уже несколько. И я знаю автора каждой из них. Первая заказная статья была написана под диктовку лица, которое сейчас находится под подозрением в рамках уголовного дела по хищению государственного имущества. Убеждена, что именно этот человек настолько переполнен ненавистью и страхом ко мне, что готов во что бы то ни стало придумать, чтобы бросить на меня, как кандидата, тень, чтобы я не могла идти по пути, который избрала.

Другие – заказаны кандидатами на должность главы АРМА. Они появились после того, как я дала несколько интервью и опубликовала статьи-исследования по работе АРМА.

Можете ознакомиться и сделать свой вывод. Все мои исследования и статьи имеют ссылку на законодательство, информацию, полученную из открытых источников, с аргументацией и фактами. Поэтому на ваш предыдущий вопрос ответ однозначен: условия кандидатов – не равны. Речь не о процедуре конкурса, речь – о неблагочестии других кандидатов и ведении ими грязной войны против достойной и сильной кандидатуры. Их цель – выбить меня из конкурентной среды любыми методами, создать у членов конкурсной комиссии впечатление о моем несоответствии или неблагочестии.

Фото: Елена Дума, кандидат на должность главы АРМА

Публикуют неподтвержденную информацию о моем увольнении из Фонда социального страхования за многочисленные нарушения законодательства и нормативно-правовых актов Фонда. Указывается, что делом даже занимались правоохранители. Некоторые пишут конкретно о наличии уголовных дел в отношении меня.

Буду ли я что-нибудь делать? Буду! Но, в отличие от оппонентов, достойно, законно, честно и прозрачно. Я не позволю поносить мое имя, и, конечно, опровергнуть всю распространенную информацию. Буду ли я судиться за клевету и о восстановлении деловой репутации? Пока не решила, поскольку обычно авторов таких статей и надлежащего ответчика невозможно найти даже после приговора суда .

Перед вами - оригинал документа, свидетельствующий об отсутствии каких-либо возбужденных дел, а также дел, где я могла бы быть подозреваемой или обвиняемой.

Убеждена, что все станет на свои места.

Фото: Ответ на запрос от Офиса Генпрокурора об отсутствии каких-либо возбужденных дел участником которых является Елена Дума

Но ведь сам факт увольнения был? И три года назад в информационном поле к этому было приковано внимание общества. Можете объяснить почему?

Конечно, в фонде разоблачен многолетний коррупционный механизм, построенный на коллективных решениях правления и избегании должностными лицами индивидуальной ответственности.

За три месяца моей работы были поданы заявления о совершении коррупционных правонарушений в СБУ, ГПУ, НАБУ, ДБР, НПУ в отношении должностных и причастных лиц за преступления против государства, хищение и присвоение имущества и уволен руководящий состав дирекции.

Приведу пример. Коррупционная система была настолько масштабной, что правлением фонда меня было незаконно уволено.

Во-первых, увольнение произошло вопреки решению суда.

Фото: Решение суда по незаконному увольнению Елены Думы

Фото: Решение суда по незаконному увольнению Елены Думы

Нарушений со стороны правления было немало. В основу была положена информационная справка о вымышленных нарушениях мною законодательства, которые рассматривались и писались "под одеялом". Все происходило без моего присутствия. У меня не было возможности не то что отчитываться, а даже ознакомиться с документом.

Важным моментом стало то, что не была создана предусмотренная законодательством аттестационная комиссия, которая должна подтвердить или отрицать факты нарушений. Прикрываясь коллективным решением, избегая индивидуальной ответственности, правление было убеждено, что практика одобрения каких-либо выгодных для них решений сойдет с рук.

По факту незаконного увольнения было возбуждено уголовное дело, поскольку членами правления Фонда было возбуждено не только трудовое законодательство, но и ряд других нормативных актов. Отмечаю, что меня уволили противоправно как лицо, сообщавшее о совершенных коррупционных правонарушениях (разоблачителях) с целью предотвращения огласки тех дел, и расправы надо мной.

Фото: Выписка из ЕРДР о возбуждении уголовного дела о незаконном увольнении Елены Думы

Начиная с момента возбуждения дела (2020 год) осуществлялось безумное давление, дело пытались закрыть. По моему заявлению и в моих законных интересах решением Печерского районного суда недавно дело о незаконном увольнении возвращено на досудебное расследование.

Фото: решение Печерского районного суда

Сзади - три года борьбы, выиграны двадцать судебных процессов и окончательный 11.04.2023, установивший незаконность увольнения.

Полный текст решения Киевского апелляционного суда – по ссылке в открытых источниках – https://reyestr.court.gov.ua/Review/110411603

Следовательно, чтобы очернить честного человека, достойного поддержки на уровне государства (хотя бы защиты в рамках закона), есть использование грязных технологий. Грязных, еще и потому, что заказчики статей до конца не понимают ситуации и разоблаченного коррупционного механизма. И используют информацию, даже не пытаясь установить, что произошло на самом деле.

Я хорошо осознаю, что претендую на высокую должность, но в то же время убеждена, что отвечаю ей не только по своему опыту и профессиональным способностям, но и, в отличие от других кандидатов, имею совесть, порядочность и добродетель. Уверена, что рядовому гражданину абсолютно безразличны данные моей биографии, касающиеся смены фамилии или количества записей в трудовой книжке. Это появилось именно сейчас. Обратите внимание, насколько содержательны эти статьи. Почему нет никаких претензий ко мне, когда я работала на руководящих должностях, к моей работе и результатам? В Минэкологии, в Минагрополитики, в Кабмине, в Государственной регистрационной службе, в должности заместителя ОГА Черниговской области. Где конкретные факты, что я что-то нарушила, что связана с какими-то людьми или политиками, представлявшими чьи-то интересы олигархами?

Этого нет.

Есть только достижения. Это раздражает конкурентов и оппонентов, меня боятся. Вот и появляются темы, которые интересны "народу", чтобы «накрутить» количество просмотров.

Моя фамилия к кому только не приписывали. Даже к медведчуку, у которого я вроде бы искала защиты. Что я могу сказать. Я давала интервью и комментировала свое незаконное увольнение всем заинтересованным СМИ. Их было множество, не стоит перечислять. А с медведчуком или другими собственниками СМИ я даже не знакома.

Что касается Олега Кулинича, то мы были знакомы и работали в 2009-2011 годах. Я была советником министра экологии с 2008 года, а затем возглавляла департамент и координировала деятельность Госземагентства, официально входила в состав Коллегии Госземагентства. Это была обычная работа: совещания, проработка нормативно-правовых актов. А все остальное – выдумки. Я много лет не видела и не общалась с ним.

Считаю недопустимым поливать человека грязью, только потому, что он имеет широкий круг знакомств. И, конечно же, я была в шоке, когда узнала о его измене интересов государства. Этим занимаются правоохранительные органы, точно знающие, с кем и как он общался.

Есть информация, что вы сменили много должностей и претендовали и на должность директора НАБУ. Это правда?

Да. Указана была слишком большая цифра. Но суть – не в этом. На кого рассчитаны такие месседжи? Люди, знающие законодательство, структуру системы и, как минимум, закон о государственной службе, адекватно воспринимают такие вещи. Ведь известно, что при увольнении министра или, например, председателя облгосадминистрации, заместители и патронатная служба подлежат автоматическому увольнению.

Насчет НАБУ: конкурс на должность директора НАБУ был объявлен, я подала свои документы и была допущена к конкурсу. Это, кстати, тоже означает, что все мои документы в порядке. Там ведь серьезная проверка.

Но через неделю был объявлен конкурс на главу АРМА. Проанализировав, я решила не распылять силы, а участвовать в одном конкурсе. Многие активы уже сейчас – переданы в АРМА в рамках уголовных дел, которые были возбуждены при моем участии. Например, по решению суда арестовано имущество ФПУ (члены правления в Фонде соцстраха – представители ФПУ) и более 300 объектов санаторно-курортного назначения переданы в управление АРМА. А совсем недавно по итогам расследования ГБР переданы другие активы ФПУ. Для меня это не новая тема, я хорошо ею обладаю.

Елена Дума – разоблачитель коррупции, юрист, лидер профсоюзного движения национального уровня, кандидат на должность Председателя АРМА

Какова ваша мотивация?

Все правоохранительные органы направлены на выявление преступников и привлечение их к ответственности. В экономических преступлениях – это не только поиск преступников и их наказание, но и возмещение ущерба, понесенного государством.

За 30 лет независимости Украины украдены, выведены за границу, незаконно присвоены, проданы-перепроданы, реорганизованы или специально обанкротились, проданы по низким ценам многомиллиардные активы. Некоторые преступники могут и наказаны, но украденное не возвращено государству.

Особая роль АРМА в том, что орган начинает работать как только событие преступления: разыскивает, помогает наложить арест и делает все, чтобы имущество было сохранено, не потеряло своей стоимости и приносило доход через управление или реализацию.

В своих исследованиях я уже указывала, что агентство работает непрозрачно, и считаю, что деятельность АРМА сейчас приводит к недополучению государством многомиллионных доходов.

Мой опыт борьбы и необходимые профессиональные навыки мотивируют меня на создание действительно прозрачного, независимого и эффективного органа для борьбы как с внутренним, так и внешним врагом для возвращения активов государству.