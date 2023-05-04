"Мої досвід та професійні навички — це головна мотивація зробити з АРМА по-справжньому прозорий, незалежний та ефективний орган", — Олена Дума

Кандидатка на посаду Голови АРМА, викривач корупції, юрист, держслужбовець поділилася своїми роздумами щодо конкурсу, претендентів на посаду та планами щодо підвищення ефективності діяльності агентства

Зараз увага суспільства прикута до АРМА як органу, що керує величезною кількістю арештованих активів. Це - багатомільярдні активи як в Україні, так і за її межами. Міжнародна спільнота уважно слідкує за конкурсом на посаду голови АРМА. Поділіться вашими враженнями щодо конкурсу?

АРМА - дуже важливий орган влади зі спеціальним статусом. І має отримати врешті-решт гідного та незалежного керівника, оскільки вже понад два роки його очолює тимчасово виконуючий обов’язки голови, що, до речі, є порушенням законодавства.

Конкурс відбувається прозоро та у відповідності до норм законодавства України. Спочатку був етап відбору кандидатів на участь у конкурсі (з урахуванням освіти, кваліфікаційних вимог, стажу в галузі права та на керівних посадах, та інше), а згодом і сам етап тестування.

Як проходило тестування, яким був прохідний бал, та як ви його здали?

Тестування відбувалося у спеціально обладнаному приміщенні за участі членів конкурсної комісії та робочої групи. У мене виникло почуття гордості за Україну, оскільки все було організовано належним чином. Рівень європейської країни відчувався навіть під час війни. Це відбувалося в підвальному приміщенні НАДС, щоб навіть у випадку тривоги тестування не було зірвано.

Тестування складалося з двох етапів: на знання загального та спеціального законодавства. Кожен з них тривав 45 хвилин. Результати зразу друкувалися і кандидат знав свій результат.

Я помітила, що мій результат вразив присутніх, оскільки тест на знання загального законодавства я пройшла за 10 хвилин. Усі відповіді були правильні. Отримала максимальний бал.

На тест на знання спеціального законодавства я витратила 11 хвилин, і теж без жодної помилки та з максимальним балом.

Фото: Результати тестування на на посаду Голови АРМА Олени Думи

Фото: Результати тестування на посаду Голови АРМА Олени Думи

Тестування проходило 31 березня. А що відбувається зараз, і коли суспільство дізнається переможця конкурсу?

Наступним етапом є проведення співбесіди. Усі кандидати чекають на дату оголошення проведення співбесід. До цього часу конкурсна комісія вивчає матеріали про кожного кандидата. Це можуть бути питання щодо доброчесності, майнового стану та декларацій, будь-яких запитань, які можуть виникнути у членів конкурсної комісії навіть зі статей у ЗМІ.

Чи справді ви вважаєте умови кожного кандидата рівними?

Я маю відверто сказати, що обурена тим, що відбувається у засобах масової інформації. Зрозуміло, що цензури не повинно бути. Але те, що публікуються замовні статті, подається неправдива інформація не повинно бути нормальним явищем в демократичному суспільстві, яке бажає бачити прозорі незалежні органи влади.

Так, зокрема вийшла низка замовних статей про мене, в яких паплюжать моє ім’я, наводять неправдиві дані. Такі замовні статті зазвичай є анонімними, бо жоден автор, що поважає себе, не напише бруд та неперевірену інформацію. За відсутності негативної інформації щодо моєї професійної діяльності, вони просто її вигадують.

Про які статті йде змова і що ви збираєтеся робити?

Їх вийшло вже декілька. І я знаю автора кожної з них. Перша замовна стаття була написана під диктовку особи, яка зараз знаходиться під підозрою в рамках кримінальної справи щодо розкрадання державного майна. Переконана, що саме ця особа настільки переповнена ненавистю та страхом до мене, що готова будь-що вигадати, аби кинути на мене, як кандидата, тінь, щоб я не могла йти шляхом, який обрала.

Інші – замовлені кандидатами на посаду голови АРМА. Вони з’явилися після того, як я дала декілька інтерв’ю та опублікувала статті-дослідження щодо роботи АРМА.

Можете ознайомитися та зробити власний висновок. Всі мої дослідження та статті мають посилання на законодавство, на інформацію, отриману з відкритих джерел, з аргументацією та фактами. Тому, на ваше попереднє запитання відповідь однозначна: умови кандидатів – не рівні. Мова не про процедуру конкурсу, мова - про недоброчесність інших кандидатів та ведення ними брудної війни проти достойної та сильної кандидатури. Їх мета – вибити мене з конкурентного середовища будь-якими методами, створити у членів конкурсної комісії враження про мою невідповідність або недоброчесність.

Фото: Олена Дума, кандидатка на посаду голови АРМА

Публікують непідтверджену інформацію щодо мого звільнення з Фонду соціального страхування за начебто численні порушення законодавства та нормативно-правових актів Фонду. Вказується, що справою навіть займалися правоохоронці. Деякі пишуть конкретно про наявність кримінальних справ щодо мене.

Чи буду я щось робити? Буду! Але, на відміну від опонентів, гідно, законно, чесно та прозоро. Я не дозволю паплюжити моє ім’я, та, певна річ, спростую всю поширену інформацію. Чи буду я позиватися до суду за наклеп та щодо відновлення ділової репутації? Ще не вирішила, оскільки зазвичай авторів таких статей та належного відповідача неможливо знайти навіть після вироку суду.

Перед вами - оригінал документу, що свідчить про відсутність будь-яких порушених справ, а також справ, де я б могла бути підозрюваною чи обвинуваченою.

Переконана, що все стане на свої місця.

Фото: Відповідь на запит від Офісу Генпрокурора про відсутність будь-яких порушених справ учасником яких є Олена Дума

Але ж сам факт звільнення був? І три роки тому в інформаційному полі до цього була прикута увага суспільства. Можете пояснити чому?

Звичайно, у фонді було викрито багатолітній корупційний механізм, побудований на колективних рішеннях правління та уникненні посадовими особами індивідуальної відповідальності.

За три місяці моєї роботи були подані заяви про вчинення корупційних правопорушень до СБУ, ГПУ, НАБУ, ДБР, НПУ щодо посадових та причетних осіб за злочини проти держави, розкрадання та привласнення майна та звільнено керівний склад дирекції.

Наведу приклад. Корупційна система була настільки масштабною, що правлінням фонду мене було незаконно звільнено.

По-перше, звільнення відбулося всупереч рішенню суду.

Фото: Рішення суду щодо незаконного звільнення Олени Думи

Фото: Рішення суду щодо незаконного звільнення Олени Думи

Порушень з боку правління було чимало. В основу було покладено інформаційну довідку про вигадані порушення мною законодавства, які розглядалися та писалися "під ковдрою". Все відбувалося без моєї присутності. Я не мала змоги не те що звітувати, а навіть ознайомитися з документом.

Важливим моментом стало те, що не була створена передбачена законодавством атестаційна комісія, яка мала б підтвердити чи заперечити факти порушень. Прикриваючись колективним рішенням, уникаючи індивідуальної відповідальності, правління було переконане, що практика схвалення будь-яких вигідних їм рішень зійде з рук.

За фактом незаконного звільнення було порушено кримінальну справу, оскільки членами правління Фонду було порушено не лише трудове законодавство, а й низка інших нормативних актів. Наголошую, що мене звільнили протиправно як особу, що повідомляла про вчинені корупційні правопорушення (викривача) з метою унеможливлення розголосу тих справ, та розправи наді мною.

Фото: Витяг з ЄРДР про порушення кримінальної справи про незаконне звільнення Олени Думи

Починаючи з моменту порушення справи (2020 рік) здійснювався шалений тиск, справу намагалися закрити. За моєю заявою та в моїх законних інтересах рішенням Печерського районного суду нещодавно справу щодо незаконного звільнення повернуто на досудове розслідування.

Фото: рішення Печерського районного суду

Позаду - три роки боротьби, виграно двадцять судових процесів та остаточний 11.04.2023, який встановив незаконність звільнення.

Повний текст рішення Київського апеляційного суду – за посиланням у відкритих джерелах - https://reyestr.court.gov.ua/Review/110411603

Отже, щоб очернити чесну людину, достойну підтримки на рівні держави (хоча б захисту в рамках закону), маємо використання брудних технологій. Брудних, ще й тому, що замовники статей до кінця не розуміють ситуації та корупційного механізму, який був викритий. І використовують інформацію, навіть не намагаючись встановити, що відбулося насправді.

Я добре усвідомлюю, що претендую на високу посаду, але водночас переконана, що відповідаю їй не лише за своїм досвідом та професійними здібностями, але й, на відміну від інших кандидатів, маю совість, порядність та доброчесність. Переконана, що пересічному громадянину абсолютно байдужі дані моєї біографії, що стосуються зміни прізвища або кількості записів в трудовій книжці. Це ж з’явилося саме зараз. Зверніть увагу, наскільки "змістовні" ці статті. Чому немає жодних претензій до мене, коли я працювала на керівних посадах, до моєї роботи та результатів? В Мінекології, в Мінагрополітики, в Кабміні, в Державній реєстраційній службі, на посаді заступника ОДА Чернігівської області. Де конкретні факти, що я щось порушила, що пов’язана з якимись людьми чи політиками, олігархами, що представляла чиїсь інтереси?

Цього немає.

Є лише досягнення. Це дратує конкурентів та опонентів, мене бояться. От і з’являються теми, які є цікавими "народу", щоб «накрутити» кількість переглядів.

Моє прізвище до кого лише не приписували. Навіть до медведчука, в якого я начебто шукала захисту. Що я можу сказати. Я давала інтерв’ю та коментувала своє незаконне звільнення усім зацікавленим ЗМІ. Їх було безліч, не варто й перераховувати. А з медведчуком чи іншими власниками ЗМІ я навіть не знайома.

Що ж стосується Олега Кулініча, то ми були знайомі та працювали у 2009-2011 роках. Я була радником міністра екології з 2008 року, а згодом очолювала департамент та координувала діяльність Держземагентства, офіційно входила до складу Колегії Держземагентства. Це була звичайна робота: наради, опрацювання нормативно-правових актів. А все інше - вигадки. Я багато років не бачила і не спілкувалася з ним.

Вважаю недопустимим поливати людину брудом, лише через те, що вона має широке коло знайомств. І, звичайно ж, я була шокована, коли дізналася про його зраду інтересів держави. Цим займаються правоохоронні органи, які точно знають, з ким і як він спілкувався.

Є інформація, що ви змінили багато посад та претендували й на посаду директора НАБУ. Це правда?

Так. Вказана була завелика цифра. Але суть - не в цьому. На кого розраховані такі меседжи? Люди, які знають законодавство, структуру системи, та, як мінімум, закон про державну службу, адекватно сприймають такі речі. Адже відомо, що при звільненні міністра, чи наприклад голови облдержадміністраціі, заступники та патронатна служба підлягають автоматичному звільненню.

Щодо НАБУ: конкурс на посаду директора НАБУ було оголошено, я подала свої документи та була допущена до конкурсу. Це, до речі, також означає, що усі мої документи в порядку. Адже там серйозна перевірка.

Але, за тиждень було оголошено конкурс на голову АРМА. Проаналізувавши, я вирішила не розпорошувати сили, а брати участь в одному конкурсі. Багато активів вже зараз – передано до АРМА в рамках кримінальних справ, які були порушені за моєї участі. Наприклад, за рішенням суду арештовано майно ФПУ (члени правління у Фонді соцстраху - представники ФПУ) та більше 300 об’єктів санаторно-курортного призначення передані в управління АРМА. А зовсім недавно за підсумками розслідування ДБР передано інші активи ФПУ. Для мене це не нова тема, я добре нею володію.

Олена Дума - викривач корупції, юрист, лідер профспілкового руху національного рівня, кандидат на посаду Голови АРМА

Яка ваша мотивація?

Усі правоохоронні органи націлені на виявлення злочинців та притягнення їх до відповідальності. В економічних злочинах – це не лише пошук злочинців та їх покарання, а й відшкодування збитків, які понесла держава.

За 30 років незалежності України вкрадено, виведено за кордон, незаконно привласнено, продано-перепродано, реорганізовано або спеціально збанкрутовано, продано за низькими цінами багатомільярдні активи. Деякі злочинці може й покарані, але вкрадене не повернуто державі.

Особлива роль АРМА в тому, що орган починає працювати як тільки є подія злочину: розшукує, допомагає накласти арешт та робить все, щоб майно було збережене, не втратило своєї вартості та приносило дохід через управління або реалізацію.

В своїх дослідженнях я вже вказувала, що агентство працює непрозоро і вважаю, що діяльність АРМА зараз призводить до недоотримання державою багатомільйонних доходів.

Мій досвід боротьби та необхідні професійні навички мотивують мене на створення справді прозорого, незалежного та ефективного органу для боротьби як з внутрішнім, так і з зовнішнім ворогом для повернення активів державі.