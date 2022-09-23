Мосийчук пообещал сделать "известными" СБУшников, преследующих депутата и волонтера Смирнову

Попытка СБУ вызвать на допрос депутата Киевсовета, волонтера Мирославу Смирнову является сугубо политическим делом. Об этом в telegram-канале написал бывший нардеп Игорь Мосийчук.

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Он написал, что знает Смирнову более 20 лет как патриотку и волонтера, помогающую армии с 2014 года. Обвинения СБУ по поводу якобы посещения ею Беларуси безосновательны. "Какая нах**н Беларусь ? Но ее бы сразу закрыли в том числе через знакомство и сотрудничество с теми, кто есть врагом Лукашенко и сражается с этим диктатором десятки лет. Для меня очевидно, что наезд на Мирославу чекистами обладает исключительно политическим подтекстом и связан с ее работой депутатом Киевского городского совета", — считает Мосийчук.

Он заявил, что гражданское общество будет защищать Смирнову и других патриотов от "конторских, которым во время войны заняться нечем, кроме как наездами на волонтеров, депутатов и активистов".

Мосийчук также пообещал сделать "известными" всех сотрудников СБУ, причастных к давлению на депутата: "После того как мы четко выясним, кто конкретно из СБУшников организатор и исполнитель наезда на Смирнову, они станут известны всей стране, им придется (рассказать — ред.) за какую "зарплату" куплены элитные авто, на которых они возят свои задницы, откуда взялись дома и квартиры и не только у них, но и у любовниц... и вообще почему они не на фронте", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 сентября Мирослава Смирнова сообщила о звонке от якобы сотрудника киевского управления СБУ и попытку вызвать ее на допрос из-за якобы визита в Беларусь в 2021 году. Сама же депутат ни разу не пересекала границы стран-агрессоров и назвала эти обвинения попыткой давления.