Мосійчук пообіцяв зробити "відомими" СБУшників, які переслідують депутатку і волонтерку Смірнову

Спроба СБУ викликати на допит депутатку Київради, волонтерку Мирославу Смірнову є суто політичною справою. Про це у telegram-каналі написав колишній нардеп Ігор Мосійчук.

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Він написав, що знає Смірнову більше 20 років як патріотку і волонтерку, що допомагає армії з 2014 року. Звинувачення СБУ з приводу начебто відвідування нею Білорусі є безпідставними. "Яка нах**н Білорусь? Та її б зразу закрили в тому числі через знайомство та співпрацю з тими, хто є ворогом Лукашенка і бореться з цим диктатором десятки років. Для мене очевидно, що наїзд на Мирославу чекістами має виключно політичний підтекст і пов’язаний з її роботою депутатом Київської міської ради", — вважає Мосійчук.

Він заявив, що громадянське суспільство буде захищати Смірнову та інших патріотів від "конторських, яким в часи війни зайнятися нічим окрім як наїздами на волонтерів, депутатів та активістів".

Мосійчук також пообіцяв зробити "відомими" всіх співробітників СБУ, які причетні до тиску да депутатку: "Після того як ми чітко з’ясуємо, хто конкретно з СБУшників організатор та виконавець наїзду на Смірнову, вони стануть відомими всій країні, їм доведеться (розповісти — ред.) за яку "зарплату" куплені елітні авто, на яких вони возять свої дупи, звідки взялися будинки й квартири і не тільки у них, а й у коханок… і взагалі чому вони не на фронті", — йдеться в дописі.

Нагадаємо, 22 вересня Мирослава Смірнова повідомила про дзвінок від начебто співробітника київського управління СБУ та спробу викликати її на допит через нібито візит до Білорусі в 2021 році. Сама ж депутатка жодного разу не перетинала кордони країн-агресорів та назвала ці обвинувачення спробою тиску.