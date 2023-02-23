Нардеп Железняк обещает внести Раде предложение носить шапочки из фольги

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что предложит другим парламентариям носить шапочки из фольги. Об этом он сообщил в Telegram.

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Эту поправку он обещает внести ко второму чтению законопроекта о запрете распространения информации о пленарных заседаниях. 23 февраля проект закона №9005 в первом чтении поддержали 234 депутата.

Голосование по законопроекту №9005 в первом чтении. Фото: Ярослав Железняк/Telegram

Напомним, что с началом широкомасштбной войны Верховная Рада прекратила трансляции в прямом эфире и убрала с официального веб-сайта обширные разделы и информацию о нардепах. Сейчас оперативную информацию об итогах голосований в парламенте журналисты и общество получают от ряда депутатов, освещающих работу ВР по собственной инициативе.

9 февраля 2023 года в Верховную Раду внесли законопроект о запрете распространения информации о пленарном заседании парламента во время действия военного положения. Его инициаторами стали 140 нардепов во главе со спикером парламента Русланом Стефанчуком.

Документ предлагает запретить депутатам распространять информацию о времени, месте, ходе и результатах заседания раньше, чем через час после его закрытия или объявления перерыва. Нардепов, которые нарушают это требование, могут обязать покинуть зал.

Также в случае принятия законопроекта, нарушителей смогут лишать права на участие в заседаниях сроком до пяти дней. За этот период им не будут выплачивать зарплату и другие средства, связанные с выполнением депутатской работы.