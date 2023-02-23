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Нардеп Железняк обіцяє внести Раді пропозицію носити шапочки з фольги
Народний депутат від фракції “Голос” Ярослав Железняк, заявив що запропонує іншим парламентарям носити шапочки з фольги. Про це він повідомив у Telegram.
Цю поправку він обіцяє внести до другого читання законопроєкту щодо заборони поширення інформації про пленарні засідання. 23 лютого проєкт закону №9005 у першому читанні підтримали 234 депутати.
Нагадаємо, що з початком широкомасштбної війни Верховна Рада припинила трансляції у прямому ефірі й прибрала з офіційного вебсайту великі розділи та інформацію про нардепів. Наразі оперативну інформацію про підсумки голосувань у парламенті журналісти та суспільство отримують від низки депутатів, які висвітлюють роботу ВР із власної ініціативи.
9 лютого 2023 року до Верховної Ради внесли законопроєкт щодо заборони поширення інформації про пленарне засідання парламенту під час дії воєнного стану. Його ініціаторами стали 140 нардепів на чолі зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Документ пропонує заборонити депутатам поширювати інформацію про час, місце, хід та результати проведення засідання раніше, ніж через годину після його закриття або оголошення перерви. Нардепів, які порушують цю вимогу, можуть зобовʼязати покинути залу.
Також у разі прийняття законопроєкту, порушників зможуть позбавляти права на участь у засіданнях терміном до п'яти днів. За цей період їм не виплачуватимуть зарплатню та інші кошти, повʼязані з виконанням депутатської роботи.