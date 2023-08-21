Новые подробности подрыва Крымского моста демонстрируют, что это уникальная сверхсложная операция, – эксперт

Первый подрыв Крымского моста – уникальная операция, реально повлиявшая на ход войны. Об этом пишет политолог Александр Черненко.

"Глава СБУ Малюк, разрабатывавший операцию с двумя специалистами, тонко использовал основной недостаток россиян – коррумпированное от низа до верха общество, где любые вопросы можно "решить". Поэтому авто, куда сотрудники СБУ спрятали 21 тонну взрывчатки в упаковочной пленке, попало сначало в РФ, а затем на мост. При этом ни один работник Службы не был схвачен – все сами сделали россияне-контрабандисты", – считает Черненко.

Эксперт подчеркивает, что СБУ обнародовала детали спецоперации только тогда, когда это уже не несло вреда для дальнейших планов спецслужбы.

"Крайне важна публикация этой истории. С одной стороны, это подрывает моральный дух врага. С другой – показывает иностранным партнерам, что Украина эффективно бьет РФ. А значит поддержку надо увеличивать", – акцентирует экс-нардеп.

"Оба подрыва моста (второй, напомню, СБУ провела с помощью морских дронов) имели не только важный психологический эффект для обеих сторон. Есть и сугубо практические аспекты. Во-первых, подрывы значительно усложнили логистику врага, что оказало существенное влияние на подвоз боеприпасов и техники на фронт. А во-вторых, полностью изменили военную ситуацию на Черном море – Россия больше его не контролирует так, как раньше", - резюмирует политолог.

Напомним, на днях глава СБУ Василий Малюк впервые рассказал, как подорвали Крымский мост в октябре 2022 года – с помощью грузовика, начиненного взрывчаткой. Также он рассказал новые подробности недавней атаки морских дронов СБУ на мост.