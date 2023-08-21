Нові подробиці підриву Кримського мосту демонструють, що це унікальна надскладна операція, – експерт

Перший підрив Кримського мосту - унікальна операція, яка реально вплинула на хід війни. Про це пише політолог Олександр Черненко.

"Голова СБУ Малюк, який розробляв операцію з двома спеціалістами, тонко використав основну хибу росіян – корумповане знизу догори суспільство, де будь-які питання можна "порєшать". Тому авто, куди співробітники СБУ заховали 21 тону вибухівки у пакувальній плівці, потрапило спочатку в РФ, а потім на міст. При цьому жоден працівник Служби не був схоплений – все самі зробили росіяни-контрабандисти", – вважає Черненко.

Експерт підкреслює, що СБУ оприлюднила деталі спецоперації тільки тоді, коли це вже не несло шкоду для подальших планів спецслужби.

"Вкрай важлива публікацію цієї історії. З одного боку, це підриває моральний дух ворога. З іншого – показує іноземним партнерам, що Україна ефективно б’є рф. А значить підтримку треба збільшувати", - акцентує екс-нардеп.

"Обидва підриви мосту (другий, нагадаю, СБУ провела за допомогою морських дронів) мали не тільки важливий психологічний ефект для обох сторін. Є і суто практичні аспекти. По-перше, підриви значно ускладнили логістику ворога, що суттєво вплинуло на підвіз боєприпасів і техніки на фронт. А по-друге, повністю змінили військову ситуацію на Чорному морі – Росія більше його не контролює так, як раніше", – резюмує політолог.

Нагадаємо, днями голова СБУ Василь Малюк вперше розказав, як підірвали Кримський міст у жовтні 2022 року – з допомогою вантажівки, начиненої вибухівкою. Також він розповів нові подробиці нещодавньої атаки морських дронів СБУ на міст.