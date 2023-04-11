Новый глава Киевской ОГА Кравченко незаконно открыл дело против главы фракции СН Елены Шуляк, - блоггер

Новый глава Киевской ОГА Руслан Кравченко причастен к возбуждению уголовного дела против народной депутатки Елены Шуляк, фактически прокурор тогда действовал в нарушение всех норм украинского права, ведь народный депутат - это подследственность НАБУ, а возбудить дело может генеральный прокурор. Об этом пишет активист и блогер Владимир Бондаренко на своей странице в сети Фэйсбук.

"Интересный штрих к биографии Руслана Кравченко: в прошлом году он попал под раздачу за возбуждение уголовного дела в отношении нардепа Елены Шуляк. Очень интересен был кейс и до сих пор не было понятно, кто организовал наезд на Шуляк мимо генпрокурора и НАБУ, а теперь вот немного прояснилось, что "подсветка" дела началась с сайтов Левочкина, которые распространили подъемники из ЕРДР. Напомню, при финике янтаря контролировали область, да и при порохе через своего сообщника москаленку, а теперь вот решили вернуться", - пишет Владимир Бондаренко.

По его словам, сейчас "фирташисты" возвращают контроль над Киевской областью.

"Кравченко работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса (заступление Левочкина по погонам при Януковиче). Другой шеф Кравченко – первый заместитель Матиоса – Владимир Жербицкий получил долю в фирме Юрия Бойко – ООО "Трускавецкие лечебные воды", после того как не посадил Бойко по делу о сжиженном газе Курченко. Жена Кравченко - Шкробанец Елена Игоревна была помощницей Федоряка Геннадия Дмитриевича - председатель правления ПАО "Черновцыгаз" (Фирташ) и нардеп от ПР по квоте Фирташа. Тесть Кравченко - Шкробанец Игорь Дмитрий чистый фирташист)", - рассказал Владимир Бондаренко.

Напомним, 10 апреля президент Владимир Зеленский назначил на должность главы Киевской ОГА Руслана Кравченко. В СМИ сообщили, что В 2023 году Кравченко принимал участие в конкурсе на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро. Комиссия по отбору кандидатов в НАБУ признала Кравченко недобродетельным.