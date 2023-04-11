Новий голова Київської ОДА Кравченко незаконно відкрив справу проти глави фракції СН Олени Шуляк, - блогер

Новий голова Київської ОДА Руслан Кравченко причетний до відкриття кримінальної справи проти народної депутатки Олени Шуляк, фактично, прокурор тоді діяв в порушення всіх норм українського права, адже народний депутат - це підслідність НАБУ, а порушити справу може генеральний прокурор. Про це пише активіст і блогер Володимир Бондаренко на своїй сторінці в мережі Фейсбук.

"Цікавий штрих до біографії Руслана Кравченка: минулого року він потрапив під роздачу за відкриття кримінальної справи щодо нардепа Олени Шуляк. Дуже цікавим був кейс і досі не було зрозуміло, хто організував наїзд на Шуляк повз генпрокурора та НАБУ, а тепер ось трохи прояснилося, цікаво, що "підсвічування" справи почалося з сайтів Льовочкіна, які поширили витяги з ЄРДР. Нагадаю, при янику фірташісти контролювали область, та й при пороху через свого спільника москаленку, а тепер ось вирішили повернутися", - пише Володимир Бондаренко.

За його словами, зараз "фірташисти" повертають контроль над Київською областю.

"Кравченко працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса (заступ Льовочкіна з погонів при Януковичі). Інший шеф Кравченка – перший заступник Матіоса – Володимир Жербицький отримав частку у фірмі Юрія Бойка – ТОВ "Трускавецькі лікувальні води", після того як не посадив Бойка у справі про зріджений газ Курченка. Дружина Кравченка - Шкробанець Олена Ігорівна була помічницею Федоряка Геннадія Дмитровича - голова правління ПАТ "Чернівцігаз" (Фірташ) та нардеп від ПР за квотою Фірташа. Тесть Кравченка - Шкробанець Ігор Дмитрович - був начальником облздороввідділу Черновецької ОДА при Папієві (чистий фірташист)", - розповів Володимир Бондаренко.

Нагадаємо, 10 квітня президент Володимир Зеленський призначив на посаду голови Київської ОДА Руслана Кравченка. У ЗМІ повідомили, що У 2023 році Кравченко брав участь в конкурсі на посаду керівника Національного антикорупційного бюро. Комісія з відбору кандидатів до НАБУ визнала Кравченка недоброчесним.