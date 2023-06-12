Оборонный комитет ВРУ созывает заседание из-за блокирования поставок пищи военным

Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны ВРУ планирует в ближайшее время провести заседание по вопросам кризисной ситуации, возникшей из-за ареста счетов одного из крупнейших поставщиков услуг питания Минобороны. Об этом Delo.ua рассказали сами депутаты.

«Планируем заседание в ближайшее время. Пригласим компанию-поставщика», - сказал «Слуга народа» Геннадий Касай.

Его слова подтвердил и нардеп, представитель президента Владимира Зеленского в Верховном совете Федор Вениславский.

«Я только что вернулся из командировки. И то, что проблемы с питанием снова возникают на комитете в пятницу в онлайн-режиме, мы коротко уже проговорили. У нас думаю, в понедельник-вторник будет заседание. Поднимем проблему», - отметил политик.

Как сообщалось ранее, питание военных ВСУ фактически трети воинских частей страны оказалось заблокированным из-за ареста средств Минобороны. На счетах одного из основных поставщиков ведомства Печерский суд арестовал 1 млрд. грн. Следовательно, поставщик с начала месяца фактически не может рассчитываться с подрядчиками за продукты.

Уже сегодня прифронтовые части не получают норму хлеба.

Несмотря на тот факт, что поставщик МО обжаловал аресты счетов и добился отмены, прокуроры ОГП инициировали их повторно и наложили новые аресты. Речь идет при этом, как указывают СМИ, об уголовном производстве, в котором компания-поставщик Минобороны, заблокировавшей возможность закупать продукты для ВСУ, вообще не фигурирует.

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