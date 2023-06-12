Оборонний комітет ВРУ скликає засідання через блокування постачання їжі військовим

Комітет з питань національної безпеки та оборони ВРУ планує найближчим часом провести засідання з питань кризової ситуації, яка виникла через арешт рахунків одного з найбільших постачальників послуг харчування Міноборони. Про це Delo.ua розповіли самі депутати.

«Плануємо засідання найближчим часом. Запросимо компанію-постачальника», - сказав «Слуга народу» Геннадій Касай.

Його слова підтвердив і нардеп, представник президента Володимира Зеленського у Верховній раді Федір Веніславський.

«Я тільки-но повернувся із відрядження. І те, що проблеми з харчуванням знову виникають на комітеті у п’ятницю в онлайн-режимі ми коротко вже проговорили. У нас думаю в понеділок-вівторок буде засідання. Піднімемо проблему», - зазначив політик.

Як повідомлялося раніше, харчування військових ЗСУ фактично третини військових частин країни опинилося заблокованим через арешт коштів Міноборони. На рахунках одного з основних постачальників відомства Печерський суд арештував 1 млрд грн. Відтак постачальник з початку місяця фактично не може розраховуватися з підрядниками за продукти.

Вже сьогодні прифронтові частини не отримують норму хліба.

Попри той факт, що постачальник МО оскаржив арешти рахунків та домігся їх скасування, прокурори ОГП ініціювали їх повторно й наклали нові арешти. Йдеться при цьому, як вказують ЗМІ, про кримінальне провадження, в якому компанія-постачальник Міноборони, котрій заблокували можливість закуповувати продукти для ЗСУ, взагалі не фігурує.

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