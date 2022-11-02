Обвинения не подтвердились: Суд не нашел оснований для ареста генсекретаря УАФ

В Голосеевском районном суде города Киева рассмотрели ходатайство об избрании меры пресечения генеральному секретарю Украинской ассоциации футбола Юрию Записоцкому. Генеральной прокуратуре в прошении взять Записоцкого под стражу отказано, сообщает Sportarena.

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Вместо этого принято решение об изъятии у Записоцкого паспорта. Также генсекретарь УАФ должен будет сообщать следствию о смене места проживания.

Прокуратура же просила суд о взятии Записоцкого под стражу с возможностью внесения залога в размере 90 миллионов гривен.

Ранее Записоцкому, при выезде из Украины, было вручено сообщение о подозрении.

В УАФ происходящее тогда назвали провокацией и пояснили, что документ под названием "подозрение" имел признаки фальсификации. Более того, он был подписан не прокурором-процессуальным руководителем в деле.

Уголовное производство, в рамках которого избирали меру пресечения, касается хищения средств УЕФА. И главным его фигурантом является офшорных кампания "Newport Management Limited". На ее счета УЕФА переводила средства УАФ согласно агентскому соглашению, подписанному ещё во времена руководства ФФУ Григория Суркиса.

"Действовали такие схемы более 20 лет, а были ликвидированы только с изменением руководителей ассоциации. То есть, именно действующее руководство УАФ их полностью прекратило, что, очевидно, и спровоцировало теперь попытки мести со стороны заинтересованных лиц", — поясняли в УАФ.

Напомним, ранее отельные журналисты разгоняли в СМИ информацию о якобы вручении подозрения главе УАФ, что в итоге оказалось неправдой.

Также напомним, что глава футбольной ассоциации Андрей Павелко, комментируя попытки преследования представителей УАФ, сказал что ведутся "закулисные игры с российским следом", целью которых является смещение нынешнего руководства Дома футбола.