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Звинувачення не підтвердилися: Суд не знайшов підстав для арешту генсекретаря УАФ
У Голосіївському районному суді міста Києва розглянули клопотання про обрання запобіжного заходу генеральному секретареві Української асоціації футболу Юрію Записоцькому. Генеральній прокуратурі у проханні взяти Записоцького під варту відмовлено, повідомляє Sportarena.
Натомість ухвалено рішення про вилучення у Записоцького паспорта. Також генсекретар УАФ має повідомляти слідство про зміну місця проживання.
Прокуратура ж просила суд взяття Записоцького під варту з можливістю внесення застави у розмірі 90 мільйонів гривень.
Раніше Записоцькому при виїзді з України було вручено повідомлення про підозру.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В УАФ те, що відбувалося, тоді назвали провокацією і пояснили, що документ під назвою "підозра" мав ознаки фальсифікації. Більше того, він був підписаний не прокурором-процесуальним керівником у справі.
Кримінальне провадження, в рамках якого обирали запобіжний захід, стосується розкрадання коштів УЄФА. І головним його фігурантом є офшорна кампанія "Newport Management Limited". На її рахунки УЄФА переказувала кошти УАФ згідно з агентською угодою, підписаною ще за часів керівництва ФФУ Григорія Суркіса.
"Діяли такі схеми понад 20 років, а були ліквідовані лише зі зміною керівників асоціації. Тобто саме діюче керівництво УАФ їх повністю припинило, що, очевидно, і спровокувало тепер спроби помсти з боку зацікавлених осіб", - пояснювали в УАФ.
Нагадаємо, раніше готельні журналісти розганяли у ЗМІ інформацію про нібито вручення підозри главі УАФ, що у результаті виявилося неправдою.
Також нагадаємо, що голова футбольної асоціації Андрій Павелко, коментуючи спроби переслідування представників УАФ, сказав, що ведуться "закулісні ігри з російським слідом", метою яких є усунення нинішнього керівництва Будинку футболу.