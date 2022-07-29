Осужденный за посягательство на целостность Украины мэр Пивденного уволился

Мэр Пивденного Харьковской области Александр Брюханов досрочно прекратил свои полномочия еще 25 июля, сообщается на сайте общины. Соответственно, в дальнейшем полномочия городского головы будет выполнять секретарь городского совета Всеволод Биличенко.

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Напомним, что 20 июня Киевский районный суд Харькова признал Брюханова виновным по статье 2 статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины представителем власти) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы без конфискации имущества. Однако суд освободил его от наказания с испытательным сроком в два года.

По данным следствия, 27 февраля, на четвертый день вторжения российских войск в Харьковскую область председатель Пивденногородской общины, находясь у входа в здание клубного заведения по улице Бориса Тасуя, 56, выступая перед около 70 местными жителями заявил, что им не нужно сопротивляться вероятной оккупации города, поэтому формирование сил сопротивления и выдача огнестрельного оружия для этого жителям осуществляться не будут.

Уже 28 февраля начальник областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что Брюханов, его заместитель, руководитель местного отдела полиции и участковый инспектор задержаны по статье 111 УК (государственная измена; предусматривает 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение).

Таким образом, при дальнейших процессуальных действиях в отношении Брюханова ему была смягчена квалификация деяния на статью 110 УК, предусматривающую лишь от пяти до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.

Брюханов полностью признал свою вину именно по этой статье и 11 июня заключил соглашение с прокурором. В итоге суд, как отмечено выше, решил не просто дать ему наименьшее наказание из возможных, но и условно освободить его от наказания.

Отметим при этом, что в мэры Брюханов на выборах 2020 года баллотировался от пропрезидентской партии "Слуга народа", получив 48,7% голосов.