Засуджений за посягання на цілісність України мер Південного звільнився

Мер Південного Харківської області Олександр Брюханов достроково припинив свої повноваження ще 25 липня, повідомляється на сайті громади. Відповідно, надалі повноваження міського голови виконуватиме секретар міської ради Всеволод Біліченко.

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Нагадаємо, що 20 червня Київський районний суд Харкова визнав Брюханова винним за статтею 2 статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України представником влади) та призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна. Натомість суд звільнив його від покарання з випробувальним терміном у два роки

За даними слідства, 27 лютого, на четвертий день вторгнення російських військ до Харківської області голова Південноміської міської громади, перебуваючи біля входу в будівлю клубного закладу по вулиці Бориса Тасуя, 56, виступаючи перед близько 70 місцевими мешканцями заявив, що їм не потрібно чинити опір імовірній окупації міста, через що формування сил спротиву та видача вогнепальної зброї для цього мешканцям здійснюватись не будуть.

Вже 28 лютого начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що Брюханов, його заступник, керівник місцевого відділу поліції і дільничний інспектор затриманні за статтею 111 КК (державна зрада; передбачає 15 років тюрми або довічне ув'язнення).

Таким чином, при подальших процесуальних діях щодо Брюханова йому було пом'якшено кваліфікацію скоєного на статтю 110 КК, що передбачає лише від п'яти до десяти років тюрми з конфіскацією майна або без такої.

Брюханов повністю визнав свою провину саме за цією статтею і 11 червня уклав угоду з прокурором. Зрештою суд, як зазначено вище, вирішив не просто дати йому найменше покарання з можливих, а й умовно звільнити його від покарання.

Зазначимо, що в мери Брюханов на виборах 2020 року балотувався від пропрезидентської партії "Слуга народу", отримавши 48,7% голосів.