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От второго подрыва Крымского моста до ликвидации Кивы: эксперт назвал топ-5 достижений СБУ в 2023 году
СБУ пользуется наибольшим уровнем доверия среди правоохранительных органов благодаря ряду достижений, продемонстрированных Службой в 2023 году. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий и назвал топ-5 достижений Службы.
В первую очередь политолог оценил военные достижения подчиненных Василия Малюка.
"Подразделения Службы уничтожили вражескую технику на 2 миллиарда долларов, в том числе 500 танков. СБУ воюет на самых тяжелых участках фронта и является одной из главных структур Сил обороны. Служба приближает войну к Кремлю. Оккупированный Крым и приграничные регионы РФ стали полем боя благодаря усилиям Службы. Взрывы на складах и стратегических аэродромах – обыденность для РФ. Одна из спецопераций по подрыву тоннеля для железной дороги прошла на Дальнем Востоке – в 8 тысячах километров от Украины", – акцентирует эксперт.
Отдельно политолог остановился на успехах Службы на Черном море.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
"Уникальные морские дроны, которые вторично подорвали Крымский мост. Западные специалисты отмечают, что эта разработка Службы изменила баланс сил на Черном море. Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию и фактически вынуждена была отвести значительную часть флота, а корабли ЧФ РФ постоянно взлетают в воздух", – подчеркивает эксперт.
Также Голобуцкий одобрительно отозвался о борьбе Службы с внутренними врагами.
"Разгром российского подполья "агентов в рясах" с УПЦ (МП), зачистка агентов РФ и наводчиков. Коллаборанты и предатели массово подрывались благодаря СБУ весь 2023 год – от Владлена Татарского до Ильи Кивы. Кроме того, СБУ – наиболее результативный правоохранительный орган в государстве. Ключевые дела против коррупционеров (Коломойского, Жеваго, Фирташа и др.) инициировала Служба", – резюмирует эксперт.
Напомним, недавно фонд "Деминициативы" опубликовал социологическое исследование с итогами 2023 года. Доверие к СБУ находится на самом высоком уровне за все времена Независимости – 71%.