От второго подрыва Крымского моста до ликвидации Кивы: эксперт назвал топ-5 достижений СБУ в 2023 году

СБУ пользуется наибольшим уровнем доверия среди правоохранительных органов благодаря ряду достижений, продемонстрированных Службой в 2023 году. Такое мнение высказал политолог Алексей Голобуцкий и назвал топ-5 достижений Службы.

В первую очередь политолог оценил военные достижения подчиненных Василия Малюка.

"Подразделения Службы уничтожили вражескую технику на 2 миллиарда долларов, в том числе 500 танков. СБУ воюет на самых тяжелых участках фронта и является одной из главных структур Сил обороны. Служба приближает войну к Кремлю. Оккупированный Крым и приграничные регионы РФ стали полем боя благодаря усилиям Службы. Взрывы на складах и стратегических аэродромах – обыденность для РФ. Одна из спецопераций по подрыву тоннеля для железной дороги прошла на Дальнем Востоке – в 8 тысячах километров от Украины", – акцентирует эксперт.

Отдельно политолог остановился на успехах Службы на Черном море.

"Уникальные морские дроны, которые вторично подорвали Крымский мост. Западные специалисты отмечают, что эта разработка Службы изменила баланс сил на Черном море. Россия, считавшая себя хозяином в регионе, сейчас не контролирует ситуацию и фактически вынуждена была отвести значительную часть флота, а корабли ЧФ РФ постоянно взлетают в воздух", – подчеркивает эксперт.

Также Голобуцкий одобрительно отозвался о борьбе Службы с внутренними врагами.

"Разгром российского подполья "агентов в рясах" с УПЦ (МП), зачистка агентов РФ и наводчиков. Коллаборанты и предатели массово подрывались благодаря СБУ весь 2023 год – от Владлена Татарского до Ильи Кивы. Кроме того, СБУ – наиболее результативный правоохранительный орган в государстве. Ключевые дела против коррупционеров (Коломойского, Жеваго, Фирташа и др.) инициировала Служба", – резюмирует эксперт.

Напомним, недавно фонд "Деминициативы" опубликовал социологическое исследование с итогами 2023 года. Доверие к СБУ находится на самом высоком уровне за все времена Независимости – 71%.