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Від другого підриву Кримського мосту до ліквідації Киви: експерт назвав топ-5 досягнень СБУ у 2023-му році
СБУ користується найбільшим рівнем довіри серед правоохоронних органів завдяки ряду досягнень, які Служба продемонструвала в 2023 році. Таку думку висловив політолог Олексій Голобуцький і назвав топ-5 досягнень Служби.
В першу чергу політолог оцінив військові досягнення підлеглих Василя Малюка.
"Підрозділи Служби знищили ворожої техніки на 2 мільярди доларів, зокрема 500 танків. СБУ воює на найважчих ділянках фронту і є однією із головних структур Сил оборони. Служба наближає війну до Кремля. Окупований Крим і прикордонні регіони РФ стали полем бою завдяки зусиллям Служби. Підриви на складах і стратегічних аеродромах – буденність для РФ. Одна із спецоперацій по підриву тунелю для залізниці пройшла на Далекому Сході – у 8 тисяч кілометрів від України", - акцентує експерт.
Окремо політолог зупинився на успіхах Служби на Чорному морі.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
"Унікальні морські дрони, які вдруге підірвали Кримський міст. Західні фахівці наголошують, що ця розробка Служби змінила баланс сил на Чорному морі. Росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію і фактично вимушена була відвести значну частину флоту, а кораблі ЧФ РФ постійно злітають в повітря", - підкреслює експерт.
Також Голобуцький схвально відгукнувся про боротьбу Служби з внутрішніми ворогами.
"Розгром російського підпілля "агентів в рясах" з УПЦ (МП), зачистка агентів РФ та навідників. Колаборанти і зрадники масово вибухали завдяки СБУ весь 2023-й рік – від Владлєна Татарського до Іллі Киви. Крім того, СБУ - найбільш результативний правоохоронний орган в державі. Ключові справи проти корупціонерів (Коломойського, Жеваго, Фірташа та ін) ініціювала Служба", - резюмує експерт.
Нагадаємо нещодавно фонд "Демініціативи" оприлюднив соціологічне дослідження з підсумками 2023 року. Довіра до СБУ знаходиться на найвищому рівні за всі часи незалежності – 71%.