Від другого підриву Кримського мосту до ліквідації Киви: експерт назвав топ-5 досягнень СБУ у 2023-му році

СБУ користується найбільшим рівнем довіри серед правоохоронних органів завдяки ряду досягнень, які Служба продемонструвала в 2023 році. Таку думку висловив політолог Олексій Голобуцький і назвав топ-5 досягнень Служби.

В першу чергу політолог оцінив військові досягнення підлеглих Василя Малюка.

"Підрозділи Служби знищили ворожої техніки на 2 мільярди доларів, зокрема 500 танків. СБУ воює на найважчих ділянках фронту і є однією із головних структур Сил оборони. Служба наближає війну до Кремля. Окупований Крим і прикордонні регіони РФ стали полем бою завдяки зусиллям Служби. Підриви на складах і стратегічних аеродромах – буденність для РФ. Одна із спецоперацій по підриву тунелю для залізниці пройшла на Далекому Сході – у 8 тисяч кілометрів від України", - акцентує експерт.

Окремо політолог зупинився на успіхах Служби на Чорному морі.

"Унікальні морські дрони, які вдруге підірвали Кримський міст. Західні фахівці наголошують, що ця розробка Служби змінила баланс сил на Чорному морі. Росія, яка вважала себе господарем в регіоні, зараз не контролює ситуацію і фактично вимушена була відвести значну частину флоту, а кораблі ЧФ РФ постійно злітають в повітря", - підкреслює експерт.

Також Голобуцький схвально відгукнувся про боротьбу Служби з внутрішніми ворогами.

"Розгром російського підпілля "агентів в рясах" з УПЦ (МП), зачистка агентів РФ та навідників. Колаборанти і зрадники масово вибухали завдяки СБУ весь 2023-й рік – від Владлєна Татарського до Іллі Киви. Крім того, СБУ - найбільш результативний правоохоронний орган в державі. Ключові справи проти корупціонерів (Коломойського, Жеваго, Фірташа та ін) ініціювала Служба", - резюмує експерт.

Нагадаємо нещодавно фонд "Демініціативи" оприлюднив соціологічне дослідження з підсумками 2023 року. Довіра до СБУ знаходиться на найвищому рівні за всі часи незалежності – 71%.