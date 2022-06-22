Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству

Парламент Болгарии в среду, 22 июня, выразил недоверие правительству Кирилла Петков. "За" вотум проголосовали 123 депутата, "против" — 116, воздержавшихся не было.

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Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение, передает "Интерфакс".

"Для меня было честью руководить правительством. Мы обещаем, что продолжим битву, чтобы отвоевать нашу страну, когда-нибудь у нас будет Болгария без закулисья и без мафии", — заявил по итогам голосования премьер-министр Кирилл Петков.

С предложением о вотуме недоверия выступила группа депутатов во главе с Десиславой Атанасовой, которая является членом партии "Граждане за развитие Болгарии". Депутаты обвинили Петкова в том, что "он не смог справиться с растущей инфляцией, и раскритиковали его финансовую политику".

Петков возглавил правительство Болгарии по итогам парламентских выборов в декабре 2021 года, прошедшим тогда в третий раз за год.