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Парламент Болгарії виніс вотум недовіри уряду
Парламент Болгарії у середу, 22 червня, висловив недовіру уряду Кирила Пєткова. "За" вотум проголосували 123 депутати, "проти" - 116, тих, хто утримався не було.
Про це повідомляє Болгарське національне телебачення, передає"Інтерфакс".
"Для мене було честю керувати урядом. Ми обіцяємо, що продовжимо битву, щоб відвоювати нашу країну, колись у нас буде Болгарія без залаштунків і без мафії", - заявив за підсумками голосування прем'єр-міністр Кирило Петков.
З пропозицією про вотум недовіри виступила група депутатів на чолі з Десиславою Атанасовою, яка є членом партії "Громадяни за розвиток Болгарії". Депутати звинуватили Петкова в тому, що "він не зміг впоратися з інфляцією, що росте, і розкритикували його фінансову політику".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пєтков очолив уряд Болгарії за підсумками парламентських виборів у грудні 2021 року, що відбулися тоді втретє за рік.