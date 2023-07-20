По количеству введенных стандартов НАТО Украина обходит некоторых членов альянса, — Минобороны

По состоянию на конец июля 2023 года в Силах безопасности и обороны Украины введено 287 стандартов НАТО.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Это означает, что на пути к членству в Организации Североатлантического договора Украина внедрила почти четверть общего количества стандартов НАТО.

"По этому показателю Украина занимает первое место среди государств-партнеров НАТО и даже превышает показатели некоторых государств-членов", - подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 174 стандарта ввели в рамках Целей партнерства Украина-НАТО (первоочередные стандарты Альянса), еще 113 – инициативные.

Напомним, по итогам состоявшегося 11-12 июля саммита лидеров НАТО Альянс согласился отменить План действий по членству для Украины, однако сроки вступления остаются неизвестными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его дискуссии с союзниками на саммите НАТО были очень продуктивными, но он подчеркнул, что никакие гарантии G7 не могут заменить членство в Альянсе и Украина не отступится от своей цели стать членом организации.

В общей сложности уже 13 стран готовы к переговорам о гарантиях безопасности Украины до членства в НАТО.