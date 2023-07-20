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За кількістю впроваджених стандартів НАТО Україна обходить деяких членів альянсу, — Міноборони
Станом на кінець липня 2023 року в Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Це означає, що на шляху до членства в Організації Північноатлантичного договору Україна впровадила майже чверть від загальної кількості стандартів НАТО.
"За цим показником Україна займає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів", — підкреслили в Міноборони.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У відомстві уточнили, що 174 стандарти запровадили в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу), ще 113 – ініціативні.
Нагадаємо, за підсумками саміту лідерів НАТО, який відбувся 11-12 липня, Альянс погодився скасувати План дій щодо членства для України, однак терміни вступу залишаються невідомими.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що його дискусії з союзниками на саміті НАТО були дуже продуктивні, але він наголосив, що жодні гарантії G7 не можуть замінити членство в Альянсі й Україна не відступиться від своєї мети стати членом організації.
Загалом, вже 13 країн готові до переговорів про гарантії безпеки Україні до членства в НАТО.