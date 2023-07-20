За кількістю впроваджених стандартів НАТО Україна обходить деяких членів альянсу, — Міноборони

Станом на кінець липня 2023 року в Силах безпеки та оборони України запроваджено 287 стандартів НАТО.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

Це означає, що на шляху до членства в Організації Північноатлантичного договору Україна впровадила майже чверть від загальної кількості стандартів НАТО.

"За цим показником Україна займає перше місце серед держав-партнерів НАТО та навіть перевищує показники деяких держав-членів", — підкреслили в Міноборони.

У відомстві уточнили, що 174 стандарти запровадили в рамках Цілей партнерства Україна-НАТО (першочергові стандарти Альянсу), ще 113 – ініціативні.

Нагадаємо, за підсумками саміту лідерів НАТО, який відбувся 11-12 липня, Альянс погодився скасувати План дій щодо членства для України, однак терміни вступу залишаються невідомими.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його дискусії з союзниками на саміті НАТО були дуже продуктивні, але він наголосив, що жодні гарантії G7 не можуть замінити членство в Альянсі й Україна не відступиться від своєї мети стати членом організації.

Загалом, вже 13 країн готові до переговорів про гарантії безпеки Україні до членства в НАТО.